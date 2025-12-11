Стало известно, как сейчас живет Олег Винник

Олег Винник впервые признался, что несмотря на успех и финансовые возможности не имеет собственной квартиры ни в Украине, ни за границей. И это несмотря на то, что до полномасштабной войны жил в Германии уже 25 лет, а сейчас окончательно туда переехал.

Об этом он рассказал в интервью, премьера которого сегодня в 16:00 на YouTube-канале РБК-Украина LIFE.

Где сейчас живет Олег Винник

Сейчас Олег Винник живет в Берлине вместе с женой Таисией и сыном Юлианом, который сохраняет непубличность.

В свое время Берлин привлек Винника своей интернациональностью. Также в Берлине у певца есть собственная студия, где он создает новые композиции для поклонников и откуда записывает видео для своих соцсетей.

По словам Винника, "собственного жилья нет нигде". В Берлине он арендует квартиру и считает это абсолютно нормальным.

"Честно говоря, сегодня я понимаю, что все-таки арендовать гораздо лучше, чем купить свою квартиру. Потому что, во-первых, это очень дорого в Берлине. А во-вторых, быть к ней привязанным, когда ты постоянно на гастролях..." - говорит Олег.

Олег Винник с семьей живет в Берлине (фото: РБК-Украина)

Артист признался, что до полномасштабной войны посещал Берлин лишь эпизодически: по два-три месяца в год, когда прилетал к сыну. Из-за такого "чемоданного" стиля жизни он не видел смысла покупать недвижимость или даже авто.

"Купишь машину - она стоит в гараже, ты платишь за гараж, она каждый год дешевеет. Я не люблю покупать авто просто, чтобы перевозить свою задницу, извините", - объясняет он.

Несмотря на это певец признал, что мечтает о собственном доме - не квартиру, а именно дом с землей.

"Я хотел бы иметь свой дом. С маленьким озерцом, чтобы были карпы, чтобы сидеть там под плакучей ивой. Говорят, нельзя иметь ее во дворе. Но она мне нравится, она говорит. Мне хочется этот иметь уголок, и Даст Бог, оно будет в моей жизни", - говорит он.