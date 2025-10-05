ua en ru
Жребий Евро-2026 по волейболу: Украина попала в "группу смерти" с Польшей

Воскресенье 05 октября 2025 12:47
Сборная Украины по волейболу (фото: https://www.facebook.com/Федерація-волейболу-України)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины по волейболу определилась с оппонентами на континентальном первенстве 2026 года.

О соперниках сборной Украины - сообщает РБК-Украина.

Состав групп и формат турнира

Финальная часть чемпионата Европы-2026 состоится с 9 по 26 сентября сразу в четырех странах - Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.

В турнире примут участие 24 национальные сборные: хозяева, восемь лучших команд предыдущего Евро-2023, среди которых и Украина, а также двенадцать коллективов, преодолевших квалификацию.

Жеребьевка определила, что украинская команда сыграет в группе В. Вместе с "сине-желтыми" за выход в плей-офф поборются сборные Польши, Болгарии, Северной Македонии, Португалии и Израиля.

Полное распределение выглядит так:

  • Группа А: Италия, Швеция, Словения, Чехия, Греция, Словакия
  • Группа В: Болгария, Северная Македония, Польша, Украина, Португалия, Израиль
  • Группа С: Финляндия, Эстония, Сербия, Бельгия, Нидерланды, Дания
  • Группа D: Румыния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

В 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Самым сложным оппонентом для украинцев станет сборная Польши - действующий чемпион Европы, а также обладатель титула Лиги наций. Поляки занимают первое место в мировом рейтинге и стабильно входят в тройку призеров континентальных первенств. На их счету два "золота", пять "серебряных" и четыре "бронзовые" медали Евро.

Достижения сборной Украины

Для мужской сборной Украины это будет девятый чемпионат Европы в истории. Лучшим результатом команды остаются два выхода в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.

В этом году украинцы стремятся повторить или превзойти этот результат, ведь команда постепенно закрепляется среди сильнейших сборных континента.

Интересные факты о Евро-2026

Среди всех участников турнира сразу 21 команда играла на предыдущем Евро-2023, что свидетельствует о стабильности европейского волейбольного элитного пула. Наименьший опыт имеют сборные Швейцарии и Латвии - для них предстоящий турнир станет лишь третьим в истории.

Самой титулованной командой чемпионатов Европы является Италия, которая имеет семь побед, пять "серебряных" и три "бронзовые" медали. Именно Италия, вместе с Болгарией, Финляндией и Румынией, будет принимать матчи континентального первенства.

После успешного выступления на Евро-2023 украинская команда имеет шанс закрепить свой статус среди ведущих сборных континента. Группа представляется непростой, но потенциал "сине-желтых" позволяет рассчитывать на выход в плей-офф и борьбу за исторический результат.

