Невероятное спасение "Шахтера" в игре с "Кривбассом": "горняки" теряют баллы в гонке лидеров УПЛ
Лидер украинской Премьер-лиги - донецкий "Шахтер" принимал криворожский "Кривбасс" во Львове. Этот поединок завершал программу 14-го тура.
О ходе и результате противостояния - рассказывает РБК-Украина.
УПЛ, 14-й тур
"Шахтер" - "Кривбасс" - 2:2
Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд, 40
Детали матча
Игроки "Шахтера", выходя на игру, уже знали результаты всех конкурентов в поединках отчетного тура.
Победы главных преследователей - черкасского ЛНЗ и житомирского "Полесья" - не позволяли подопечным Арды Турана расслабиться. Осечка в поединке с "Кривбассом", который также входит в группу лидеров, нивелировала преимущество, которое имели "горняки" перед 14-м туром.
Однако у криворожан были свои задачи и подопечные Патрика ван Леувена, который в свое время сам тренировал "Шахтер", сразу стали воплощать их в жизнь.
Уже на 13-й минуте Парако отобрал на фланге мяч у Марлона Гомеса, и прострелил в штрафную, где Задерака удачно сыграл на опережение - 0:1.
"Горняки" быстро забили в ответ, однако гол Мейреллиша не засчитали после проверки ВАР.
В конце первого тайма легальный мяч провел Очеретько, который оказался самым расторопным во вратарской площадке "Кривбасса" - 1:1.
Но гости очень быстро снова вышли вперед. После подачи углового Твердохлеб выиграл борьбу у Конопли и отдал ассист в падении на Виливальда, который переправил мяч в нижний угол - 1:2.
После перевывания "горняки" имели существенное преимущество. Туран бросил в бой всех своих лучших атакующих исполнителей. И в конце концов это дало результат - на 90+6 минуте Эгиналду спас ничью для "Шахтера" - 2:2.
Турнирное положение лидеров
Донецкая команда остается лидером чемпионата (31 очко), но ее преимущество над ЛНЗ сократилось до двух баллов. "Кривбасс" с 22-мя пунктами остались на 5-й строчке.
Ранее мы рассказали об ужасном дебюте Игоря Костюка во главе киевского "Динамо".
Также узнайте об анонсированном возвращении Михаила Мудрика после отстранения из-за допинга.