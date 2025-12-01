Невероятное спасение "Шахтера" в игре с "Кривбассом": "горняки" теряют баллы в гонке лидеров УПЛ

УПЛ, 14-й тур

"Шахтер" - "Кривбасс" - 2:2

Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 - Задерака, 13, Виливальд, 40

Детали матча

Игроки "Шахтера", выходя на игру, уже знали результаты всех конкурентов в поединках отчетного тура.

Победы главных преследователей - черкасского ЛНЗ и житомирского "Полесья" - не позволяли подопечным Арды Турана расслабиться. Осечка в поединке с "Кривбассом", который также входит в группу лидеров, нивелировала преимущество, которое имели "горняки" перед 14-м туром.

Однако у криворожан были свои задачи и подопечные Патрика ван Леувена, который в свое время сам тренировал "Шахтер", сразу стали воплощать их в жизнь.

Уже на 13-й минуте Парако отобрал на фланге мяч у Марлона Гомеса, и прострелил в штрафную, где Задерака удачно сыграл на опережение - 0:1.

"Горняки" быстро забили в ответ, однако гол Мейреллиша не засчитали после проверки ВАР.

В конце первого тайма легальный мяч провел Очеретько, который оказался самым расторопным во вратарской площадке "Кривбасса" - 1:1.

Но гости очень быстро снова вышли вперед. После подачи углового Твердохлеб выиграл борьбу у Конопли и отдал ассист в падении на Виливальда, который переправил мяч в нижний угол - 1:2.

После перевывания "горняки" имели существенное преимущество. Туран бросил в бой всех своих лучших атакующих исполнителей. И в конце концов это дало результат - на 90+6 минуте Эгиналду спас ничью для "Шахтера" - 2:2.

Турнирное положение лидеров

Донецкая команда остается лидером чемпионата (31 очко), но ее преимущество над ЛНЗ сократилось до двух баллов. "Кривбасс" с 22-мя пунктами остались на 5-й строчке.