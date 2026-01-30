Жадан вступился за Кароль и раскрыл всю правду о ее скандальной песне

Как Жадан поддержал Кароль

Музыкант ответил на упреки о том, что певица якобы записала видеоролик на песню "У нас немає світла" в теплой квартире. На самом деле ролик был снят в харьковском метро, в котором они работали над созданием клипа "Ніч".

"Все эти упреки о том, что Тина это снимала у себя в теплой квартире, - это неправда. Это снималось в холодном харьковском метро среди ночи. Там была одна комнатка, где были обогреватели, в которой мы грелись. Там она это записала", - сказал он.

Жадан вступился за Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица добавила, что они тогда очень перемерзли. Она в очередной раз подчеркнула, что просто пыталась поддержать в сложное время. В тот момент сама столкнулась с последствиями энергетического террора со стороны РФ.

"В студии выключили свет, у меня сгорел файл с песней. Я достала старую песню одного автора, которую он выложил еще в 2022 году на YouTube, убрала его фонограмму и спела ее своим голосом", - рассказала Кароль.

"Для меня это было и поддержкой себя, и реакцией на обстоятельства. "Окей, света нет, ничего не работает, но остаемся мы сами". В этом был и месседж самоподдержки, и реакция на ситуацию вокруг", - добавила она.

Кароль о хейте из-за видео о свете (фото: facebook.com/tina.karol)

Что известно о скандале с песней Тины Кароль

Артистку раскритиковали и высмеяли из-за ободряющих слов композиции в ролике, который она опубликовала в сети в поддержку украинцев.

"У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро... І ми переможемо будь-яке зло", - спела она.

Эти строки многим пользователям показались неуместными на фоне кризиса со светом и отоплением. Тину начали обвинять в непонимании контекста жизни в условиях войны. Даже упрекали, что это "заказ" и "методичка", но она опровергла эти предположения в своем извинении.