Тина Кароль и группа "Жадан и Собаки" спели о любви, которая сильнее расстояния (видео)

Харьковское подразделение НГУ "Хартия", группа "Жадан и Собаки" и певица Тина Кароль объединились в совместном музыкальном проекте и представили композицию "Ніч".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-каналы артистов.

Новая песня исполнителей - о тех моментах, когда жизнь погружается в темноту, но пройти этот период в одиночку практически невозможно.

Ее главный месседж - в силе взаимной поддержки и близости, которые помогают выстоять, даже когда кажется, что ночь длится слишком долго.

Как рассказывают участники проекта, идея совместной работы родилась еще в прошлом году - в декабре.

Это стало продолжением опыта сотрудничества Тины Кароль со 2-м корпусом НГУ "Хартия", а также нескольких ее выступлений вместе с группой "Жадан и Собаки".

Тина Кароль и Сергей Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

Артисты, в частности Тина Кароль и Сергей Жадан, приезжали к бойцам "Хартии" на Купянское и Харьковское направления, бывали в стабилизационных пунктах, а также общались с военными непосредственно в городе.

Именно этот опыт, знакомство с людьми и их историями стали толчком к созданию музыкальной композиции, которая стала своеобразным посвящением Харькову и его жителям - их стойкости, чувствам и свету внутри даже в самые тяжелые периоды войны.

"Харьков - наш родной город, отсюда началась наша история и сейчас хартийцы продолжают стоять на обороне Харькова. Для нас важно освещать истории о городе и защитниках и защитницах, которые держат его на замке", - комментируют в "Хартии".

Одним из главных визуальных символов клипа стал Харьковский метрополитен.

Тина Кароль и Сергей Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

В видео он показан как пространство с двумя важными значениями: с одной стороны - это укрытие, которое спасает людей во время обстрелов, а с другой - место постоянного движения, где жизнь не останавливается, а поезда продолжают курсировать несмотря ни на что.

Именно эта параллель - между защитой и непрерывностью - стала ключевой идеей видеоработы.

"Это песня о доверии и поддержке, о людях, которые держатся друг за друга, делясь силой и светом. Ночь в этой истории глубокая, но не бесконечная. Она обязательно прерывается чьей-то нежностью и звучанием", - говорит Сергей Жадан.

Тина Кароль отмечает, что для нее "Ніч" - это история об особой тишине между двумя людьми в момент разлуки и о любви, которая становится точкой опоры.

"Песня "Ніч" - о состоянии, когда любовь становится твоей единственной опорой. О женщинах и мужчинах, которые отпускают друг друга на войну, зная, что настоящая связь сильнее страха и расстояния", - сказала артистка.