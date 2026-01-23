ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Тина Кароль и группа "Жадан и Собаки" спели о любви, которая сильнее расстояния (видео)

Пятница 23 января 2026 13:29
UA EN RU
Тина Кароль и группа "Жадан и Собаки" спели о любви, которая сильнее расстояния (видео) Тина Кароль и Сергей Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Харьковское подразделение НГУ "Хартия", группа "Жадан и Собаки" и певица Тина Кароль объединились в совместном музыкальном проекте и представили композицию "Ніч".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-каналы артистов.

Новая песня исполнителей - о тех моментах, когда жизнь погружается в темноту, но пройти этот период в одиночку практически невозможно.

Ее главный месседж - в силе взаимной поддержки и близости, которые помогают выстоять, даже когда кажется, что ночь длится слишком долго.

Как рассказывают участники проекта, идея совместной работы родилась еще в прошлом году - в декабре.

Это стало продолжением опыта сотрудничества Тины Кароль со 2-м корпусом НГУ "Хартия", а также нескольких ее выступлений вместе с группой "Жадан и Собаки".

Тина Кароль и группа &quot;Жадан и Собаки&quot; спели о любви, которая сильнее расстояния (видео)Тина Кароль и Сергей Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

Артисты, в частности Тина Кароль и Сергей Жадан, приезжали к бойцам "Хартии" на Купянское и Харьковское направления, бывали в стабилизационных пунктах, а также общались с военными непосредственно в городе.

Именно этот опыт, знакомство с людьми и их историями стали толчком к созданию музыкальной композиции, которая стала своеобразным посвящением Харькову и его жителям - их стойкости, чувствам и свету внутри даже в самые тяжелые периоды войны.

"Харьков - наш родной город, отсюда началась наша история и сейчас хартийцы продолжают стоять на обороне Харькова. Для нас важно освещать истории о городе и защитниках и защитницах, которые держат его на замке", - комментируют в "Хартии".

Одним из главных визуальных символов клипа стал Харьковский метрополитен.

Тина Кароль и группа &quot;Жадан и Собаки&quot; спели о любви, которая сильнее расстояния (видео)Тина Кароль и Сергей Жадан (фото: instagram.com/tina_karol)

В видео он показан как пространство с двумя важными значениями: с одной стороны - это укрытие, которое спасает людей во время обстрелов, а с другой - место постоянного движения, где жизнь не останавливается, а поезда продолжают курсировать несмотря ни на что.

Именно эта параллель - между защитой и непрерывностью - стала ключевой идеей видеоработы.

"Это песня о доверии и поддержке, о людях, которые держатся друг за друга, делясь силой и светом. Ночь в этой истории глубокая, но не бесконечная. Она обязательно прерывается чьей-то нежностью и звучанием", - говорит Сергей Жадан.

Тина Кароль отмечает, что для нее "Ніч" - это история об особой тишине между двумя людьми в момент разлуки и о любви, которая становится точкой опоры.

"Песня "Ніч" - о состоянии, когда любовь становится твоей единственной опорой. О женщинах и мужчинах, которые отпускают друг друга на войну, зная, что настоящая связь сильнее страха и расстояния", - сказала артистка.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Сергей Жадан Звезды шоу-бизнеса
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов