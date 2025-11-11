Сборная Украины U21 обновила состав перед Евро-2027 - два неожиданных вызова

Молодежная сборная Украины претерпела изменения перед решающими поединками квалификации чемпионата Европы-2027. В заявке команды Уная Мельгосы произошло две замены, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Замены в составе сборной

В состав "сине-желтых" присоединился защитник испанской "Понферрадины" Владислав Кисель. Он заменил Тараса Михавка, который получил вызов в национальную сборную Украины на матчи отбора чемпионата мира-2026.

Кисель в этом сезоне еще не играл в чемпионате Испании, но выходил на поле в матче Кубка Короля против "Логроньеса" (3:1), где провел 30 минут. В сентябре и октябре футболист защищал цвета сборной Украины U20 на чемпионате мира, сыграв три поединка, среди них и полную встречу 1/8 финала против Испании.

Вторую замену вызвала травма полузащитника "Зари" Романа Саленко. Его место в команде занял хавбек "Шахтера" Антон Глущенко, который с начала 2024 года выступает за основной состав "горняков". В этом сезоне он провел по два матча в Лиге конференций и чемпионате Украины, а также забил в Кубке страны против "Кудривки" (4:0).

Состав сборной Украины U21

Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос") Защитники: Алексей Гусев ("Кудривка"), Сергей Корнийчук ("Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Николай Огарков ("Александрия"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания)

Алексей Гусев ("Кудривка"), Сергей Корнийчук ("Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Николай Огарков ("Александрия"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания) Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Слесар, Андрей Маткевич (оба - "Заря"), Артем Гусол ("Колос"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтер")

Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Слесар, Андрей Маткевич (оба - "Заря"), Артем Гусол ("Колос"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтер") Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("ЭТО Дьер", Венгрия)

Следующие матчи молодежной сборной

14 ноября подопечные Мельгосы сыграют против Турции в отборе к Евро-2027, а 17 ноября проведут товарищеский матч с Албанией.

Сейчас Украина U21 занимает третье место в группе H, имея четыре очка после трех туров (победа, ничья и поражение). Соперниками украинцев являются команды Хорватии, Турции, Венгрии и Литвы.

В финальную часть чемпионата Европы-2027 выйдут сборные, которые займут первые места в своих группах, а также лучшие среди вторых команд.