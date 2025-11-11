Сборная Украины U21 обновила состав перед Евро-2027 - два неожиданных вызова
Молодежная сборная Украины претерпела изменения перед решающими поединками квалификации чемпионата Европы-2027. В заявке команды Уная Мельгосы произошло две замены, сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Замены в составе сборной
В состав "сине-желтых" присоединился защитник испанской "Понферрадины" Владислав Кисель. Он заменил Тараса Михавка, который получил вызов в национальную сборную Украины на матчи отбора чемпионата мира-2026.
Кисель в этом сезоне еще не играл в чемпионате Испании, но выходил на поле в матче Кубка Короля против "Логроньеса" (3:1), где провел 30 минут. В сентябре и октябре футболист защищал цвета сборной Украины U20 на чемпионате мира, сыграв три поединка, среди них и полную встречу 1/8 финала против Испании.
Вторую замену вызвала травма полузащитника "Зари" Романа Саленко. Его место в команде занял хавбек "Шахтера" Антон Глущенко, который с начала 2024 года выступает за основной состав "горняков". В этом сезоне он провел по два матча в Лиге конференций и чемпионате Украины, а также забил в Кубке страны против "Кудривки" (4:0).
Состав сборной Украины U21
- Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос")
- Защитники: Алексей Гусев ("Кудривка"), Сергей Корнийчук ("Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Николай Огарков ("Александрия"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания)
- Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Слесар, Андрей Маткевич (оба - "Заря"), Артем Гусол ("Колос"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтер")
- Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("ЭТО Дьер", Венгрия)
Следующие матчи молодежной сборной
14 ноября подопечные Мельгосы сыграют против Турции в отборе к Евро-2027, а 17 ноября проведут товарищеский матч с Албанией.
Сейчас Украина U21 занимает третье место в группе H, имея четыре очка после трех туров (победа, ничья и поражение). Соперниками украинцев являются команды Хорватии, Турции, Венгрии и Литвы.
В финальную часть чемпионата Европы-2027 выйдут сборные, которые займут первые места в своих группах, а также лучшие среди вторых команд.
