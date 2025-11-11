ua en ru
Сборная Украины U21 обновила состав перед Евро-2027 - два неожиданных вызова

Вторник 11 ноября 2025 17:38
UA EN RU
Сборная Украины U21 обновила состав перед Евро-2027 - два неожиданных вызова Сборная Украины U21 по футболу (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Молодежная сборная Украины претерпела изменения перед решающими поединками квалификации чемпионата Европы-2027. В заявке команды Уная Мельгосы произошло две замены, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Замены в составе сборной

В состав "сине-желтых" присоединился защитник испанской "Понферрадины" Владислав Кисель. Он заменил Тараса Михавка, который получил вызов в национальную сборную Украины на матчи отбора чемпионата мира-2026.

Кисель в этом сезоне еще не играл в чемпионате Испании, но выходил на поле в матче Кубка Короля против "Логроньеса" (3:1), где провел 30 минут. В сентябре и октябре футболист защищал цвета сборной Украины U20 на чемпионате мира, сыграв три поединка, среди них и полную встречу 1/8 финала против Испании.

Вторую замену вызвала травма полузащитника "Зари" Романа Саленко. Его место в команде занял хавбек "Шахтера" Антон Глущенко, который с начала 2024 года выступает за основной состав "горняков". В этом сезоне он провел по два матча в Лиге конференций и чемпионате Украины, а также забил в Кубке страны против "Кудривки" (4:0).

Состав сборной Украины U21

  • Вратари: Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Виктор Долгий ("Александрия"), Иван Пахолюк ("Колос")
  • Защитники: Алексей Гусев ("Кудривка"), Сергей Корнийчук ("Верес"), Илья Крупский ("Металлист 1925"), Владислав Захарченко ("Динамо"), Виталий Холод ("Рух"), Николай Огарков ("Александрия"), Владислав Кисель ("Понферрадина", Испания)
  • Полузащитники: Антон Царенко ("Лехия", Польша), Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко ("Полесье"), Даниил Ващенко ("Александрия"), Артем Слесар, Андрей Маткевич (оба - "Заря"), Артем Гусол ("Колос"), Иван Варфоломеев ("Линкольн Сити", Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко ("Шахтер")
  • Нападающие: Артем Степанов ("Нюрнберг", Германия), Александр Пищур ("ЭТО Дьер", Венгрия)

Следующие матчи молодежной сборной

14 ноября подопечные Мельгосы сыграют против Турции в отборе к Евро-2027, а 17 ноября проведут товарищеский матч с Албанией.

Сейчас Украина U21 занимает третье место в группе H, имея четыре очка после трех туров (победа, ничья и поражение). Соперниками украинцев являются команды Хорватии, Турции, Венгрии и Литвы.

В финальную часть чемпионата Европы-2027 выйдут сборные, которые займут первые места в своих группах, а также лучшие среди вторых команд.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в очередной раз стал отцом.

Также узнайте, как сыграли отечественные легионеры в топ-лигах перед матчами сборной.

Кроме того, читайте, что думают игроки сборной Украины о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2026.

