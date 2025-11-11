Все или ничего: сборная Украины готовится к двум финальным матчам отбора ЧМ-2026

Национальная сборная Украины начала финальный этап подготовки к ключевым поединкам квалификации чемпионата мира-2026. Впереди - встречи с Францией и Исландией, которые определят судьбу путевки на мундиаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ПРОФУТБОЛ Digital.

Украина на финишной прямой квалификации

Команда Сергея Реброва провела четыре матча отборочного цикла, получив семь очков и занимая второе место в группе D.

Впереди лидирует Франция с десятью баллами, а Исландия имеет четыре и остается главным конкурентом "сине-желтых" в борьбе за плей-офф.

Согласно регламенту, только победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира, тогда как вторая команда сыграет в стыковых матчах.

Украинцев ждут два финальных поединка - сначала выездная встреча с Францией, а затем домашний матч против Исландии в Варшаве.

Обе игры имеют решающее значение для команды, ведь именно они определят, сможет ли Украина продолжить борьбу за участие в ЧМ-2026.

Игроки о предстоящих матчах

Полузащитник Егор Назарина отметил, что команда настроена бороться до конца.

"Чем важнее матч, тем интереснее. Будем готовиться, анализировать и стараться показать достойную игру. Мы понимаем, что это Франция, но все в наших руках" - отметил игрок.

"Дисциплина бьет класс, и мы попробуем доказать это на поле", - защитник Ефим Конопля вспомнил слова детского тренера.

"В таких матчах нужно, чтобы все сложилось на 200% - и удача, и характер, и концентрация. Да, Франция - топ-команда, но и у нас есть игроки высокого уровня" - его партнер по обороне Валерий Бондарь подчеркнул важность командного духа.

Исландия - соперник, которого нельзя недооценивать

Готовясь к решающей игре в Варшаве, футболисты отмечают силу исландцев.

"У Исландии сбалансированная команда со многими качественными исполнителями. Играть с ними будет непросто", - заметил вратарь Дмитрий Ризнык.

"Нужно подойти к матчу с правильным настроем, позитивом и показать максимум. Тогда все будет хорошо", - добавил Ефим Конопля.

Поддержка болельщиков - важная составляющая успеха

Игроки отмечают, что присутствие украинских фанов на стадионе в Варшаве может стать решающим фактором.

"В Варшаве будет много наших болельщиков, это придаст нам энергии. Можно сказать, это будет еще один игрок на поле", - сказал Дмитрий Ризнык.

"Хотелось бы видеть как можно больше украинцев на трибунах. Мы сделаем все, чтобы подарить им эмоции и победу", - добавил Валерий Бондарь.

Матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2026: