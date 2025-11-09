ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Новая "команда" Реброва: главный тренер сборной Украины в очередной раз стал отцом

Воскресенье 09 ноября 2025 13:36
UA EN RU
Новая "команда" Реброва: главный тренер сборной Украины в очередной раз стал отцом Фото: Сергей Ребров с семьей (instagram.com/annarebrova31)
Автор: Андрей Костенко

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров будет готовить национальную команду к решающим матчам отбора ЧМ-2026 в хорошем настроении. Накануне жена подарила ему сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram жены тренера - Анны.

Сколько сыновей у Реброва

"В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас", - написала Анна на своей странице в соцсети.

51-летний Ребров был дважды женат. Первая жена Людмила в 1999 году родила ему сына Дмитрия. В 2016 году Сергей женился во второй раз. В браке с Анной, которая на 15 лет моложе своего избранника, ранее родилось двое сыновей: Александр (2016 год) и Никита (2018-й).

Ранее мы рассказали, что сына Александра Усика ждут в сборной Украины по дзюдо.

Также читайте, какое обручальное кольцо Роналду подарил возлюбленной на помолвку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Сергей Ребров
Новости
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины