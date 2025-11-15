ua en ru
Сборная Украины U19 снова выиграла и возглавила группу в отборе к Евро-2026

Суббота 15 ноября 2025 16:48
Сборная Украины U19 снова выиграла и возглавила группу в отборе к Евро-2026 Сборная Украины U19 (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Юниорская сборная Украины по футболу досрочно оформила выход в следующий этап квалификации чемпионата Европы-2026 U19, одержав убедительную победу над командой Черногории во втором туре группового раунда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенная победа украинцев

Поединок, состоявшийся 15 ноября в рамках группы 5, завершился полным доминированием украинской команды. Подопечные тренерского штаба оформили преимущество еще до перерыва, забив три безответных мяча.

На 13-й минуте счет открыл Богдан Редушко, который точно исполнил удар со штрафного. Через четверть часа преимущество сборной увеличил Богдан Попов, замкнув передачу Александра Каменского. Сам Каменский в конце первого тайма провел результативный сольный проход и установил окончательный счет 3:0.

Второй победный матч и лидерство в группе

Для Украины это уже вторая победа в квалификации. В стартовой встрече команда разгромила Албанию также со счетом 3:0. После двух туров украинцы возглавляют группу, имея шесть очков и разницу мячей 6:0, что гарантирует выход в следующий раунд независимо от результатов других матчей.

Положение в группе 5:

  • Украина - 6 очков (2 матча), 6:0
  • Словакия - 3 (1), 3:0
  • Албания - 0 (1), 0:3
  • Черногория - 0 (2), 0:6

Что дальше

Завершающую игру первого этапа отбора Евро U19 украинская сборная проведет против Словакии во вторник, 18 ноября. Начало матча - в 15:00 по киевскому времени.

Весной 2026 года в семи группах элит-раунда определятся соперники Уэльса, который уже квалифицировался на финальную часть юношеского чемпионата Европы.

Ранее мы рассказали, где смотреть ключевой матч отбора на ЧМ-2026 Украина - Исландия.

Также читайте, почему ключевой футболист сборной Украины не сможет сыграть в решающем матче с Исландией.

Сборная Украины Футбол
