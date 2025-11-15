ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Збірна України U19 знову виграла і очолила групу у відборі до Євро-2026

Субота 15 листопада 2025 16:48
UA EN RU
Збірна України U19 знову виграла і очолила групу у відборі до Євро-2026 Збірна України U19 (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Юніорська збірна України з футболу достроково оформила вихід до наступного етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2026 U19, здобувши переконливу перемогу над командою Чорногорії у другому турі групового раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Упевнена перемога українців

Поєдинок, що відбувся 15 листопада в рамках групи 5, завершився повним домінуванням української команди. Підопічні тренерського штабу оформили перевагу ще до перерви, забивши три м’ячі без відповіді.

На 13-й хвилині рахунок відкрив Богдан Редушко, який точно виконав удар зі штрафного. За чверть години перевагу збірної збільшив Богдан Попов, замкнувши передачу Олександра Каменського. Сам Каменський наприкінці першого тайму провів результативний сольний прохід та встановив остаточний рахунок 3:0.

Другий переможний матч і лідерство в групі

Для України це вже друга перемога у кваліфікації. У стартовій зустрічі команда розгромила Албанію також з рахунком 3:0. Після двох турів українці очолюють групу, маючи шість очок та різницю м’ячів 6:0, що гарантує вихід до наступного раунду незалежно від результатів інших матчів.

Положення в групі 5:

  • Україна - 6 очок (2 матчі), 6:0
  • Словаччина - 3 (1), 3:0
  • Албанія - 0 (1), 0:3
  • Чорногорія - 0 (2), 0:6

Що далі

Завершальну гру першого етапу відбору Євро U19 українська збірна проведе проти Словаччини у вівторок, 18 листопада. Початок матчу - о 15:00 за київським часом.

Весною 2026 року у семи групах еліт-раунду визначаться суперники Уельсу, який уже кваліфікувався на фінальну частину юнацького чемпіонату Європи.

Раніше ми розповіли, де дивитися ключовий матч відбору на ЧС-2026 Україна - Ісландія.

Також читайте, чому ключовий футболіст збірної України не зможе зіграти у вирішальному матчі з Ісландією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Футбол
Новини
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
В Україні стартувала "Зимова підтримка": хто може отримати 1000 гривень і як подати заявку
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе