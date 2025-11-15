Збірна України U19 знову виграла і очолила групу у відборі до Євро-2026

Юніорська збірна України з футболу достроково оформила вихід до наступного етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2026 U19, здобувши переконливу перемогу над командою Чорногорії у другому турі групового раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Упевнена перемога українців

Поєдинок, що відбувся 15 листопада в рамках групи 5, завершився повним домінуванням української команди. Підопічні тренерського штабу оформили перевагу ще до перерви, забивши три м’ячі без відповіді.

На 13-й хвилині рахунок відкрив Богдан Редушко, який точно виконав удар зі штрафного. За чверть години перевагу збірної збільшив Богдан Попов, замкнувши передачу Олександра Каменського. Сам Каменський наприкінці першого тайму провів результативний сольний прохід та встановив остаточний рахунок 3:0.

Другий переможний матч і лідерство в групі

Для України це вже друга перемога у кваліфікації. У стартовій зустрічі команда розгромила Албанію також з рахунком 3:0. Після двох турів українці очолюють групу, маючи шість очок та різницю м’ячів 6:0, що гарантує вихід до наступного раунду незалежно від результатів інших матчів.

Положення в групі 5:

Україна - 6 очок (2 матчі), 6:0

Словаччина - 3 (1), 3:0

Албанія - 0 (1), 0:3

Чорногорія - 0 (2), 0:6

Що далі

Завершальну гру першого етапу відбору Євро U19 українська збірна проведе проти Словаччини у вівторок, 18 листопада. Початок матчу - о 15:00 за київським часом.

Весною 2026 року у семи групах еліт-раунду визначаться суперники Уельсу, який уже кваліфікувався на фінальну частину юнацького чемпіонату Європи.