Затмил всех: назван лучший футболист планеты по версии Globe Soccer Awards

Абсолютный успех Дембеле

Для одноклубника украинца Ильи Забарного этот год стал по-настоящему "золотым". Француз не только впервые завоевал статуэтку Globe Soccer Awards, но и собрал полный комплект главных индивидуальных наград планеты. Так, ранее его признали лучшим организаторы "Золотого мяча", а кроме того, 28-летний нападающий триумфовал на церемонии The Best FIFA Football Awards 2025.

В уходящем году талантливый вингер помог ПСЖ одержать историческую победу в Лиге чемпионов и триумфовать в чемпионате Франции. Дембеле продемонстрировал невероятную результативность, забив 35 голов в 53 матчах.

В голосовании француз оставил позади 24 претендентов, в частности юную звезду "Барселоны" Ламина Ямаля, бомбардира "Баварии" Гарри Кейна и своего экс-партнера по команде Джанлуиджи Доннарумму.

Заметим, что до него среди игроков парижского клуба эту премию получал Килиан Мбаппе в 2021 году.

Триумф Ламина Ямаля и Айтаны Бонмати

Несмотря на поражение в главной номинации, 18-летний испанец Ямаль не остался без наград. Действующий чемпион Европы победил сразу в двух категориях: его признали лучшим нападающим года, а также вручили специальную премию Диего Марадоны за выдающийся талант и технику.

Лучшей футболисткой 2025 года стала испанка Айтана Бонмати. Игрок "Барселоны" подтвердила свой статус лидера мирового футбола, получив в этом году также "Золотой мяч" и премию The Best от ФИФА.

Все победители Globe Soccer Awards 2025:

Лучший футболист: Усман Дембеле (ПСЖ)

Усман Дембеле (ПСЖ) Лучшая футболистка: Айтана Бонмати ("Барселона")

Айтана Бонмати ("Барселона") Лучший мужской клуб: ПСЖ

ПСЖ Лучший женский клуб: "Барселона"

"Барселона" Лучший полузащитник: Витинья (ПСЖ)

Витинья (ПСЖ) Лучший форвард: Ламин Ямаль ("Барселона")

Ламин Ямаль ("Барселона") Лучший молодой игрок: Дезире Дуэ (ПСЖ)

Дезире Дуэ (ПСЖ) Премия Диего Марадоны: Ламин Ямаль ("Барселона")

Ламин Ямаль ("Барселона") Лучший тренер: Луис Энрике (ПСЖ)

Луис Энрике (ПСЖ) Лучший игрок Ближнего Востока: Криштиану Роналду ("Ан-Наср")

Витинья, Дембеле и Дуэ (фото: facebook.com/globesoccer)

Отдельное внимание организаторы уделили менеджменту и индивидуальным достижениям. Так, лучшим спортивным директором признали Луиша Кампуша из ПСЖ, а звание лучшего президента клуба получил Нассер Аль-Хелайфи.

Среди агентов уже традиционно первенство удерживает основатель компании GestiFute Жорже Мендеш. Специальную награду за выдающуюся карьеру вручили легендам футбола - Андресу Иньесте и Хидетоси Накати, а возвращением года стал Поль Погба ("Монако").

Отдельным блоком на церемонии отметили героев испанской Ла Лиги сезона 2024/25. Лучшим тренером признали наставника "Барселоны" Ганса-Дитера Флика, лучшим игроком стал Рафинья ("Барселона"), а приз за лучший сейв получил голкипер Ян Облак ("Атлетико").

Церемония в Дубае не обошлась и без щемящих моментов. Особый приз памяти вручили родителям Диогу Жоты - Жоакиму и Изабел. Напомним, что Диогу вместе с братом Андре Тейшейрой трагически погибли в автомобильной аварии в Испании в июле этого года. Этот жест стал символом поддержки семьи и чествованием памяти талантливого футболиста.

Все победители Globe Soccer Awards 2025 (фото: globesoccer.com)

Отметим, что Globe Soccer Awards проводится с 2010 года. Рекордсменом по количеству побед в номинации "Игрок года" является Криштиану Роналду, который получал эту награду шесть раз. Также среди триумфаторов в разные годы были аргентинец Лионель Месси и поляк Роберт Левандовски.