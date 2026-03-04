RU

Юный бомбардир и дисквалифицированный тренер получили награды УПЛ: шокирующие итоги 18 тура

17:07 04.03.2026 Ср
2 мин
Ротань победил "с трибун", а форвард "Динамо" стал лучшим после дубля
aimg Андрей Костенко
Руслан Ротань (фото: ФК "Полесье")

Украинская Премьер-лига по итогам 18-го тура отдала призы лучшим игрокам и тренеру. Трофеи достались представителям киевского "Динамо" и житомирского "Полесья".

Дистанционный триумф Ротаня

Лучшим тренером 16-го тура коллективным решением группы из 35-ти экспертов, среди которых и представитель РБК-Украина, был признан рулевой "Полесья" Руслан Ротань, подопечные которого в центральном матче тура победили в гостях черкасский ЛНЗ (3:1).

Интересно, что Ротань не мог руководить действиями футболистов из технической зоны из-за дисквалификации, но делал это удаленно. Де-юре тренером "Полесья" в этой игре был помощник Ротаня - Сергей Кравченко, который заслуживает разделить приз со своим шефом.

В топ-3 рейтинга тренеров вошли Патрик ван Леувен ("Кривбасс"), команда которого положила на лопатки "Зарю" (3:1) и Руслан Костышин ("Колос") - благодаря выездной победе над "Карпатами" (1:0).

Матвей Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Отличие за дубль

Звание лучшего футболиста 18-го тура получил 20-летний форвард "Динамо" Матвей Пономаренко - автор двух голов в матче с "Эпицентром" (4:0).

В топ-5 лучших среди игроков также вошли Глейкер Мендоза ("Кривбасс"), Иван Пахолюк ("Колос"), Евгений Морозко ("Кудривка") и Валерий Бондарь ("Шахтер").

Кто в сборной тура

Символическую сборную тура сформировали представители шести клубов.

Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Пахолюк ("Колос") - Конопля, Бондарь (оба - "Шахтер"), Сарапий ("Полесье"), Дибанго ("Кривбасс") - Андриевский, Эмерлаху (оба - "Полесье"), Бражко ("Динамо") - Морозко ("Кудривка"), Мендоза ("Кривбасс"), Пономаренко ("Динамо").

В общем эксперты вспоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 18-го тура, а также 57 кандидатов в символическую сборную.

