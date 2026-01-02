"Очень странные дела" получают спин-офф: главные детали
После завершения пятого сезона сериала "Очень странные дела" создатели проекта - братья Мэтт Даффер и Росс Даффер - официально подтвердили разработку спин-оффа. Несмотря на финал основной истории, вселенная проекта не заканчивается, а готовится к новому этапу с совершенно другой мифологией.
Что известно о спин-оффе "Очень странных дел"
В интервью Deadline Росс Даффер прокомментировал популярную фанатскую теорию, согласно которой финал пятого сезона якобы содержит прямой намек на спин-офф, связанный с Монтоком. По его словам, это предположение является ложным.
"Это не Хоппер упоминает Монток. Спин-оффа о Монтоке не существует", - подчеркнул Росс.
Он пояснил, что упоминание было скорее символическим жестом для давних фанатов сериала.
Братья Дафферы (фото: Getty Images)
"Это было своеобразное подмигивание тем, кто знает, что проект в начале разрабатывался под названием "Монток". Но это не старт новой сюжетной линии", - отметил он.
Также Даффер опроверг слухи об участии знакомых персонажей в главных ролях спин-оффа.
По его словам, новый сериал не будет сосредоточен ни на Холли, ни на других детях из Хокинса.
"Это что-то значительно меньше по масштабу. Но в то же время - это совершенно новая мифология", - добавил создатель проекта.
Кадр из сериала "Очень странные дела"
Новая история в знакомой вселенной
По словам Росса Даффера, спин-офф останется частью вселенной "Очень странных дел", однако будет существовать по собственным правилам.
"У него будет своя история и своя мифология", - подчеркнул шоураннер.
Это мнение подтвердил и Мэтт Даффер в комментарии для Variety. Он признал, что в финале пятого сезона действительно заложен элемент, который станет основой для нового сериала.
В частности, речь идет о загадочном камне, который появляется в последних сериях.
"Да, это спин-офф. Вы нас поймали", - пошутил Мэтт Даффер.
Братья Дафферы (фото: Getty Images)
"Новый проект углубится в этот элемент и объяснит его. Вы поймете, о чем идет речь", - добавил он.
В то же время заверил, что спин-офф не станет детальным продолжением истории Хищника Разума или других ключевых антагонистов.
Братья Даффер подтвердили, что работа над проектом уже продолжается.
"Мы возвращаемся к разработке уже с понедельника", - сообщил Росс.
