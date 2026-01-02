Эти 13 фильмов претендуют на "Оскар": главные фавориты

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года, а уже 23 января Киноакадемия объявит короткие списки номинантов. Несмотря на это, букмекеры и аналитики уже определили фильмы, которые считают главными претендентами на победу в категории "Лучший фильм".

РБК-Украина со ссылкой на издание The Scotsman рассказывает о 13 фильмах, которые сейчас считают основными фаворитами оскаровской гонки.

Одна битва за другой

Коэффициент: 8/15

Самый большой фаворит сезона и, вероятно, главный шанс режиссера Пол Томас Андерсон наконец получить "Оскар" после 11 номинаций без единой победы.

Кинокритики называют ленту его самой зрелой и масштабной работой за последние годы.

Сюжет сосредоточен на группе бывших революционеров, которые спустя годы снова объединяются, чтобы спасти дочь одного из них от общего врага.

Фильм сочетает политическую драму, триллер и глубокое психологическое исследование последствий радикального прошлого.

В главных ролях - Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Реджина Холл. Именно сочетание авторского кино, политической темы и звездного каста делает фильм главным фаворитом года.

Гамнет

Коэффициент: 3/1

Новая драма режиссера Хлоя Чжао, лауреата "Оскара" за "Землю кочевников". На этот раз она обращается к личной трагедии Уильяма Шекспира - смерти его 11-летнего сына Гамнета.

Фильм исследует, как эта потеря повлияла на брак драматурга и его творчество. В центре истории - эмоциональная связь между родителями, боль утраты и постепенное обретение смысла жизни.

Главные роли исполняют Джесси Бакли и Пол Мескал, которых уже сейчас называют потенциальными номинантами в актерских категориях.

Грешники

Коэффициент: 15/2

Криминально-мистический триллер от режиссера Райан Куглер, который неожиданно сочетает жанр гангстерского кино с элементами сверхъестественного ужаса.

Майкл Б. Джордан исполняет двойную роль братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город и обнаруживают, что он охвачен загадочным злом.

Фильм отличается визуальным стилем, напряженной атмосферой и социальными подтекстами.

Сентиментальная ценность

Коэффициент: 8/1

Новая работа норвежского режиссера Йоахим Триер, которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля и стала официальной заявкой Норвегии на "Оскар".

Фильм рассказывает о сложных отношениях двух сестер и их отца - известного режиссера, который пытается вернуться в семью после длительного отсутствия. В ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве и Эль Фаннинг.

Марти Суприм. Гений комбинаций

Коэффициент: 10/1

Спортивно-приключенческая комедийная драма режиссера Джош Сефди. В центре сюжета - профессиональный игрок в настольный теннис, который балансирует между карьерой, славой и личной жизнью.

Главные роли исполняют Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Аналитики считают, что фильм может приятно удивить Академию благодаря сочетанию юмора и драмы.

Никакого выбора

Коэффициент: 10/1

Южнокорейская сатирическая черная комедия режиссера Пак Чхан Ук, снятая по мотивам романа Дональда Вестлейка.

Фильм рассказывает о специалисте бумажной промышленности, которого увольняют после 25 лет работы, и его радикальных попытках восстановить справедливость. Лента уже стала официальной международной заявкой Южной Кореи.

Аватар: Огонь и пепел

Коэффициент: 14/1

Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Хотя предыдущие "Аватары" не выигрывали главную награду, Академия традиционно высоко оценивает масштаб, технологии и визуальные инновации франшизы.

Это был просто несчастный случай

Коэффициент: 14/1

Политическая драма иранского режиссера Джафар Панахи, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Фильм поднимает тему репрессий, свободы слова и жизни художника под давлением режима.

Бугония

Коэффициент: 14/1

Новая сюрреалистическая лента Йоргоса Лантимоса, в которой Эмма Стоун играет хладнокровную руководительницу корпорации, которая может быть инопланетянкой.

Джей Келли

Коэффициент: 16/1

Новый фильм Ной Баумбах с Джордж Клуни и Адам Сэндлер, рассказывающий о дружбе, славе и кризисе среднего возраста.

Франкенштейн

Коэффициент: 20/1

Готическая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо. В ролях - Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.

Это работает?

Коэффициент: 20/1

Режиссерский проект Брэдли Купер, вдохновленный историей стендап-комика, который пытается найти себя после личного кризиса.

Давление

Коэффициент: 20/1

Британская военная драма режиссера Энтони Марас по одноименной пьесе Дэвида Хейга. В фильме сыграли Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер.

Лента рассказывает о подготовке союзников к высадке в Нормандии и критической роли метеорологических прогнозов в принятии решений, от которых зависела судьба операции.