Эти 13 фильмов претендуют на "Оскар": главные фавориты
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта 2026 года, а уже 23 января Киноакадемия объявит короткие списки номинантов. Несмотря на это, букмекеры и аналитики уже определили фильмы, которые считают главными претендентами на победу в категории "Лучший фильм".
РБК-Украина со ссылкой на издание The Scotsman рассказывает о 13 фильмах, которые сейчас считают основными фаворитами оскаровской гонки.
Одна битва за другой
- Коэффициент: 8/15
Самый большой фаворит сезона и, вероятно, главный шанс режиссера Пол Томас Андерсон наконец получить "Оскар" после 11 номинаций без единой победы.
Кинокритики называют ленту его самой зрелой и масштабной работой за последние годы.
Сюжет сосредоточен на группе бывших революционеров, которые спустя годы снова объединяются, чтобы спасти дочь одного из них от общего врага.
Фильм сочетает политическую драму, триллер и глубокое психологическое исследование последствий радикального прошлого.
В главных ролях - Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Бенисио дель Торо и Реджина Холл. Именно сочетание авторского кино, политической темы и звездного каста делает фильм главным фаворитом года.
Гамнет
- Коэффициент: 3/1
Новая драма режиссера Хлоя Чжао, лауреата "Оскара" за "Землю кочевников". На этот раз она обращается к личной трагедии Уильяма Шекспира - смерти его 11-летнего сына Гамнета.
Фильм исследует, как эта потеря повлияла на брак драматурга и его творчество. В центре истории - эмоциональная связь между родителями, боль утраты и постепенное обретение смысла жизни.
Главные роли исполняют Джесси Бакли и Пол Мескал, которых уже сейчас называют потенциальными номинантами в актерских категориях.
Грешники
- Коэффициент: 15/2
Криминально-мистический триллер от режиссера Райан Куглер, который неожиданно сочетает жанр гангстерского кино с элементами сверхъестественного ужаса.
Майкл Б. Джордан исполняет двойную роль братьев-близнецов, которые возвращаются в родной город и обнаруживают, что он охвачен загадочным злом.
Фильм отличается визуальным стилем, напряженной атмосферой и социальными подтекстами.
Сентиментальная ценность
- Коэффициент: 8/1
Новая работа норвежского режиссера Йоахим Триер, которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля и стала официальной заявкой Норвегии на "Оскар".
Фильм рассказывает о сложных отношениях двух сестер и их отца - известного режиссера, который пытается вернуться в семью после длительного отсутствия. В ролях - Стеллан Скарсгард, Ренате Рейнсве и Эль Фаннинг.
Марти Суприм. Гений комбинаций
- Коэффициент: 10/1
Спортивно-приключенческая комедийная драма режиссера Джош Сефди. В центре сюжета - профессиональный игрок в настольный теннис, который балансирует между карьерой, славой и личной жизнью.
Главные роли исполняют Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу. Аналитики считают, что фильм может приятно удивить Академию благодаря сочетанию юмора и драмы.
Никакого выбора
- Коэффициент: 10/1
Южнокорейская сатирическая черная комедия режиссера Пак Чхан Ук, снятая по мотивам романа Дональда Вестлейка.
Фильм рассказывает о специалисте бумажной промышленности, которого увольняют после 25 лет работы, и его радикальных попытках восстановить справедливость. Лента уже стала официальной международной заявкой Южной Кореи.
Аватар: Огонь и пепел
- Коэффициент: 14/1
Третья часть культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Хотя предыдущие "Аватары" не выигрывали главную награду, Академия традиционно высоко оценивает масштаб, технологии и визуальные инновации франшизы.
Это был просто несчастный случай
- Коэффициент: 14/1
Политическая драма иранского режиссера Джафар Панахи, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах. Фильм поднимает тему репрессий, свободы слова и жизни художника под давлением режима.
Бугония
- Коэффициент: 14/1
Новая сюрреалистическая лента Йоргоса Лантимоса, в которой Эмма Стоун играет хладнокровную руководительницу корпорации, которая может быть инопланетянкой.
Джей Келли
- Коэффициент: 16/1
Новый фильм Ной Баумбах с Джордж Клуни и Адам Сэндлер, рассказывающий о дружбе, славе и кризисе среднего возраста.
Франкенштейн
- Коэффициент: 20/1
Готическая экранизация классического романа Мэри Шелли от Гильермо дель Торо. В ролях - Оскар Айзек и Джейкоб Элорди.
Это работает?
- Коэффициент: 20/1
Режиссерский проект Брэдли Купер, вдохновленный историей стендап-комика, который пытается найти себя после личного кризиса.
Давление
- Коэффициент: 20/1
Британская военная драма режиссера Энтони Марас по одноименной пьесе Дэвида Хейга. В фильме сыграли Эндрю Скотт и Брендан Фрейзер.
Лента рассказывает о подготовке союзников к высадке в Нормандии и критической роли метеорологических прогнозов в принятии решений, от которых зависела судьба операции.
