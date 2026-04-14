"Я буду делать то, что хочу": Усик ошеломил заявлением о выборе соперника

Первая встреча в Лондоне: покой перед бурей: спокойствие перед бурей

Сегодня, 14 апреля, Александр Усик (24-0, 15 КО) и представитель Нидерландов Рико Верховен (1-0, 1 КО) провели дебютную пресс-конференцию.

Украинский чемпион появился перед публикой в фирменной шляпе, держа при себе пояс WBC в супертяжелом весе.

Несмотря на статусный трофей в руках украинца, санкционированный Всемирным боксерским советом бой не будет иметь статуса защиты титула.

После завершения диалога с журналистами атлеты провели традиционную дуэль взглядов.

Событие прошло в подчеркнуто корректной атмосфере: соперники общались мирно, избегая провокаций или конфликтных ситуаций.

Почему Усик выбрал кикбоксера: позиция чемпиона

Выбор оппонента вызвал немало дискуссий в спортивном сообществе, в частности из-за давления со стороны претендента Агита Кабаела, который настаивает на обязательной защите.

Однако Александр Усик четко аргументировал свое решение желанием попробовать что-то новое.

"Меня спрашивают о выборе Рико, ведь он не является профессиональным боксером. Но он замечательный человек, и я действительно хочу этого противостояния. Хочу наконец сделать то, что интересно мне, а не то, чего требуют обстоятельства", - сказал Усик.

"Раньше я всегда придерживался правил и дрался с теми, с кем было нужно. Теперь настало время для моих собственных желаний", - пояснил украинец.

Шансы на победу: мнения экспертов и соперника

Рико Верховен, который готовится под руководством Питера Фьюри, выразил уверенность в своих силах.

Голландец отметил, что хотя переход в классический бокс является сложным, он имеет опыт спаррингов с элитными бойцами, такими как Диллиан Уайт.

По мнению Рико, его техника, заимствованная из кикбоксинга, может стать неприятным сюрпризом для Усика.

В то же время легендарный Леннокс Льюис сохраняет скептицизм относительно шансов кого-либо одолеть украинца, считая Усика непобедимым на данный момент. Похожую уверенность ранее высказывал и украинский супертяжеловес Владислав Сиренко.

Дата и место проведения поединка

Большой вечер бокса, состав андеркарда которого уже полностью сформирован, состоится 23 мая 2026 года.

Местом проведения выбрана историческая локация - город Гиза в Египте.

Для Александра Усика этот выход в ринг станет первым после триумфальной защиты титулов в поединке против Даниэля Дюбуа в июле 2025 года.

Верховен же в последний раз боксировал еще в 2014 году, когда одержал досрочную победу над Яношем Финферой.