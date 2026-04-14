"Я робитиму те, що хочу": Усик приголомшив заявою про вибір суперника

Перша зустріч у Лондоні: спокій перед бурею

Сьогодні, 14 квітня, Олександр Усик (24-0, 15 КО) та представник Нідерландів Ріко Верховен (1-0, 1 КО) провели дебютну пресконференцію.

Український чемпіон з’явився перед публікою у фірмовому капелюсі, тримаючи при собі пояс WBC у суперважкій вазі.

Попри статусний трофей у руках українця, санкціонований Світовою боксерською радою бій не матиме статусу захисту титулу.

Після завершення діалогу з журналістами атлети провели традиційну дуель поглядів.

Подія пройшла у підкреслено коректній атмосфері: суперники спілкувалися мирно, уникаючи провокацій чи конфліктних ситуацій.

Чому Усик обрав кікбоксера: позиція чемпіона

Вибір опонента викликав чимало дискусій у спортивній спільноті, зокрема через тиск з боку претендента Агіта Кабаєла, який наполягає на обов'язковому захисті.

Проте Олександр Усик чітко аргументував своє рішення бажанням спробувати щось нове.

"Мене запитують про вибір Ріко, адже він не є професійним боксером. Але він чудова людина, і я справді прагну цього протистояння. Хочу нарешті зробити те, що цікаво мені, а не те, чого вимагають обставини", - сказав Усик.

"Раніше я завжди дотримувався правил і бився з тими, з ким було потрібно. Тепер настав час для моїх власних бажань", - пояснив українець.

Шанси на перемогу: думки експертів та суперника

Ріко Верховен, який готується під керівництвом Пітера Ф’юрі, висловив упевненість у своїх силах.

Нідерландець зауважив, що хоча перехід у класичний бокс є складним, він має досвід спарингів з елітними бійцями, як-от Ділліан Вайт.

На думку Ріко, його техніка, запозичена з кікбоксингу, може стати неприємним сюрпризом для Усика.

Водночас легендарний Леннокс Льюїс зберігає скептицизм щодо шансів будь-кого здолати українця, вважаючи Усика непереможним на цей момент. Схожу впевненість раніше висловлював і український супертяж Владислав Сіренко.

Дата та місце проведення поєдинку

Великий вечір боксу, склад андеркарду якого вже повністю сформовано, відбудеться 23 травня 2026 року.

Місцем проведення обрано історичну локацію - місто Гіза у Єгипті.

Для Олександра Усика цей вихід у ринг стане першим після тріумфального захисту титулів у поєдинку проти Даніеля Дюбуа в липні 2025 року.

Верховен же востаннє боксував ще у 2014 році, коли здобув дострокову перемогу над Яношем Фінферою.