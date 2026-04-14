"Я робитиму те, що хочу": Усик приголомшив заявою про вибір суперника

У столиці Великої Британії стартувала офіційна медіакампанія перед резонансним поєдинком між володарем чемпіонських поясів Олександром Усиком та зіркою кікбоксингу Ріко Верховеном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції.
Сьогодні, 14 квітня, Олександр Усик (24-0, 15 КО) та представник Нідерландів Ріко Верховен (1-0, 1 КО) провели дебютну пресконференцію.
Український чемпіон з’явився перед публікою у фірмовому капелюсі, тримаючи при собі пояс WBC у суперважкій вазі.
Попри статусний трофей у руках українця, санкціонований Світовою боксерською радою бій не матиме статусу захисту титулу.
Після завершення діалогу з журналістами атлети провели традиційну дуель поглядів.
Подія пройшла у підкреслено коректній атмосфері: суперники спілкувалися мирно, уникаючи провокацій чи конфліктних ситуацій.
Вибір опонента викликав чимало дискусій у спортивній спільноті, зокрема через тиск з боку претендента Агіта Кабаєла, який наполягає на обов'язковому захисті.
Проте Олександр Усик чітко аргументував своє рішення бажанням спробувати щось нове.
"Мене запитують про вибір Ріко, адже він не є професійним боксером. Але він чудова людина, і я справді прагну цього протистояння. Хочу нарешті зробити те, що цікаво мені, а не те, чого вимагають обставини", - сказав Усик.
"Раніше я завжди дотримувався правил і бився з тими, з ким було потрібно. Тепер настав час для моїх власних бажань", - пояснив українець.
Ріко Верховен, який готується під керівництвом Пітера Ф’юрі, висловив упевненість у своїх силах.
Нідерландець зауважив, що хоча перехід у класичний бокс є складним, він має досвід спарингів з елітними бійцями, як-от Ділліан Вайт.
На думку Ріко, його техніка, запозичена з кікбоксингу, може стати неприємним сюрпризом для Усика.
Водночас легендарний Леннокс Льюїс зберігає скептицизм щодо шансів будь-кого здолати українця, вважаючи Усика непереможним на цей момент. Схожу впевненість раніше висловлював і український супертяж Владислав Сіренко.
Великий вечір боксу, склад андеркарду якого вже повністю сформовано, відбудеться 23 травня 2026 року.
Місцем проведення обрано історичну локацію - місто Гіза у Єгипті.
Для Олександра Усика цей вихід у ринг стане першим після тріумфального захисту титулів у поєдинку проти Даніеля Дюбуа в липні 2025 року.
Верховен же востаннє боксував ще у 2014 році, коли здобув дострокову перемогу над Яношем Фінферою.
