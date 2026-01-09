"Я получал предложения". Известный актер признался, поехал бы работать за границей

После премьеры и успеха спектакля "Кабаре" Илья Чопоров получил большую популярность за рубежом. Но значит ли это, что украинский актер полное строить карьеру за рубежом?
Ответ на этот вопрос Илья дал в интервью РБК-Украина.
Илья признается, что получал приглашения приехать за границу, в частности в США и страны Европы, однако они не касались работы в индустрии.
"Я получал какие-то предложения, меня звали в США, Европу. Однако просто приехать и встретиться с людьми, как на фан-встречу. Именно от продюсеров предложений не было", - говорит он.
Несмотря на растущую медийность за пределами Украины Илья Чопоров не рассматривает переезд или постоянную работу за рубежом. По его словам, реальных профессиональных предложений от продюсеров он не получал, а жизнь в США или Европе его не привлекает.
"Это прикольно, сложно. Как разовую акцию несколько раз, не на постоянную основу точно", - объясняет он.
Ключевой причиной отказа от карьеры за рубежом артист называет ощущение дома и людей рядом.
"Мне очень сильно нравится Украина. Мне на самом деле не очень нравится вайб Америки, не сильно импонирует вайб Европы. Мне страшно нравится Киев", - отмечает Илья.
Он также отмечает силу украинского общества.
"Я обожаю наших людей, наше общество и считаю, что это самое сильное, самое крутое общество в мире. В европейском мире так точно", - добавляет он.
По словам Ильи, именно это делает идею постоянной работы за рубежом для него неприемлемой.
