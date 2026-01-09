"Я получал предложения". Известный актер признался, поехал бы работать за границей

Получал ли Чопоров предложения о работе

Илья признается, что получал приглашения приехать за границу, в частности в США и страны Европы, однако они не касались работы в индустрии.

"Я получал какие-то предложения, меня звали в США, Европу. Однако просто приехать и встретиться с людьми, как на фан-встречу. Именно от продюсеров предложений не было", - говорит он.

Согласился бы актер покинуть Украину

Несмотря на растущую медийность за пределами Украины Илья Чопоров не рассматривает переезд или постоянную работу за рубежом. По его словам, реальных профессиональных предложений от продюсеров он не получал, а жизнь в США или Европе его не привлекает.

"Это прикольно, сложно. Как разовую акцию несколько раз, не на постоянную основу точно", - объясняет он.

Илья Чопоров (фото: instagram.com/i.choporov)

Ключевой причиной отказа от карьеры за рубежом артист называет ощущение дома и людей рядом.

"Мне очень сильно нравится Украина. Мне на самом деле не очень нравится вайб Америки, не сильно импонирует вайб Европы. Мне страшно нравится Киев", - отмечает Илья.

Он также отмечает силу украинского общества.

"Я обожаю наших людей, наше общество и считаю, что это самое сильное, самое крутое общество в мире. В европейском мире так точно", - добавляет он.

По словам Ильи, именно это делает идею постоянной работы за рубежом для него неприемлемой.