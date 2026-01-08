ua en ru
"Ей тоже пишут мужчины". Илья Чопоров о невесте и ревности в отношениях

Четверг 08 января 2026 22:33
"Ей тоже пишут мужчины". Илья Чопоров о невесте и ревности в отношениях Илья Чопоров (Игорь Кузнецов / РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер и театральный композитор Илья Чопоров поделился подробностями отношений с невестой Дарьей Грачевой. Он признался, испытывает ли ревность от любимой из-за внимания поклонниц.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Что Чопоров рассказал об отношениях с невестой

Несмотря на то, что актер неоднократно называл себя закрытым и интровертным человеком, в соцсетях он довольно часто публикует фото со своей возлюбленной. Такой уровень открытости для него комфортен.

"Мне просто очень нравится Даша. Даже могу сказать, что я хвастаюсь. Типа, смотрите, какой классный человек со мной", - признался он.

Артист рассказал, что недавно даже пошутил и сделал футболку с фотографией невесты.

"Просто подумал, что это может быть прикольно, как носишь футболки с селебами. У нее была такая классная фотосессия. Я подумал: "О, это те самые фотки, которые надо носить на футболке", - поделился он.

&quot;Ей тоже пишут мужчины&quot;. Илья Чопоров о невесте и ревности в отношенияхЧопоров с невестой (фото: instagram.com/grachovadasha)

В то же время актер дал понять, что не поддерживает звезд, которые слишком откровенно говорят о личном или изменах в отношениях.

"Зрителям это нравится, но для меня это немного слишком. То, что мы с Дашей публикуем фотографии, как мы в лифте едем или наши художественные фотосессии - это одно дело. Просто рассказывать тоже, а этот, так сказать, шоу-бизнес, для меня это немного странно, честно", - отметил Чопоров.

"Возможно, есть люди, которым это прям интересно. Но мне среди художников нравится то, что они делают, и то, что они создают, а не то, чем они живут. Мы живем более-менее публично, но наши мысли, обсуждения остаются нашими, интимными", - добавил он.

&quot;Ей тоже пишут мужчины&quot;. Илья Чопоров о невесте и ревности в отношенияхЧопоров рассказал о внимании поклонниц (фото: Игорь Кузнецов / РБК-Украина)

Присутствует ли ревность в отношениях пары

По словам Ильи, они с Дарьей разграничивают профессиональную и личную жизнь. Именно поэтому внимание поклонниц не становится помехой их любви.

"Ей тоже пишут мужчины там условно. Мы разграничиваем, понимаем, что это работа. Если тебе какой-то человек, которого ты не знаешь, пишет: "Я люблю тебя и хочу от тебя детей", ты воспринимаешь это как "спасибо" - пояснил актер.

"Я не знаю, как ты можешь нормально или серьезно это воспринять и кем надо быть, чтобы серьезно воспринять это со стороны меня, когда Даше, например, такое пишут. Просто зритель пишет: "Я в вас влюбился, я вас очень люблю". Ну, хорошо", - добавил он.

Также Чопоров поделился, что зрители часто дарят классные подарки. Такие жесты очень радуют и вызывают чувство поддержки.

"Всегда очень приятно. У нас шикарные зрители", - отметил он.

