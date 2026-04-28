"Я был шокирован". Французский актер Жан Рено издал роман о похищенных украинских детях

Известный французский актер и писатель Жан Рено выпустил свой второй роман под названием "Побег" (L'Évasion), в котором поднял тему депортации украинских подростков в российские лагеря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу французского издательства XO Éditions .

Как рассказал Рено в интервью Télé 7, его глубоко поразили сообщения о массовом вывозе детей из Украины.

"Это просто текущие события. Когда я услышал об этой истории (19 546 похищенных украинских детей были идентифицированы в 2024 году несколькими неправительственными организациями, работающими над этим вопросом), я был чрезвычайно шокирован. Я считал безумием, что этих детей похищают для промывки мозгов. Я не делаю политического заявления; я хотел превратить это в роман", - отметил он.

К слову, главной героиней книги стала Эмма - бывшая массажистка, которая становится агентом французских спецслужб.

По сюжету она отправляется под прикрытием в сибирский лагерь, чтобы найти следы депортированных подростков и задокументировать это.

"Отправляясь на самую опасную миссию в своей молодой карьере, Эмма скрывает личность "под прикрытием", чтобы сблизиться с российским агентом. Цель: проследить жизнь тысяч молодых людей, депортированных в ад новых ГУЛАГов", - говорится в описании.

Это уже второй роман Рено об этой героине. Его предыдущая книга разошлась во Франции тиражом более 40 тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что Жан Рено не впервые публично говорит об Украине с теплотой.

Еще в 2018 году, во время съемок фильма "Последний шаг" в Карпатах и Киеве, актер признавался, что был поражен украинской природой и гостеприимством людей.

Тогда он говорил, что "с удовольствием работал здесь" и с радостью вернулся бы к новому проекту, связанному с Украиной.

