ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Я был шокирован". Французский актер Жан Рено издал роман о похищенных украинских детях

15:10 28.04.2026 Вт
2 мин
Легендарный актер превратил эту тему в шпионский триллер
aimg Иванна Пашкевич
"Я был шокирован". Французский актер Жан Рено издал роман о похищенных украинских детях Жан Рено (фото: Getty Images)

Известный французский актер и писатель Жан Рено выпустил свой второй роман под названием "Побег" (L'Évasion), в котором поднял тему депортации украинских подростков в российские лагеря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу французского издательства XO Éditions.

Как рассказал Рено в интервью Télé 7, его глубоко поразили сообщения о массовом вывозе детей из Украины.

"Это просто текущие события. Когда я услышал об этой истории (19 546 похищенных украинских детей были идентифицированы в 2024 году несколькими неправительственными организациями, работающими над этим вопросом), я был чрезвычайно шокирован. Я считал безумием, что этих детей похищают для промывки мозгов. Я не делаю политического заявления; я хотел превратить это в роман", - отметил он.

К слову, главной героиней книги стала Эмма - бывшая массажистка, которая становится агентом французских спецслужб.

По сюжету она отправляется под прикрытием в сибирский лагерь, чтобы найти следы депортированных подростков и задокументировать это.

"Отправляясь на самую опасную миссию в своей молодой карьере, Эмма скрывает личность "под прикрытием", чтобы сблизиться с российским агентом. Цель: проследить жизнь тысяч молодых людей, депортированных в ад новых ГУЛАГов", - говорится в описании.

Это уже второй роман Рено об этой героине. Его предыдущая книга разошлась во Франции тиражом более 40 тысяч экземпляров.

Стоит отметить, что Жан Рено не впервые публично говорит об Украине с теплотой.

Еще в 2018 году, во время съемок фильма "Последний шаг" в Карпатах и Киеве, актер признавался, что был поражен украинской природой и гостеприимством людей.

Тогда он говорил, что "с удовольствием работал здесь" и с радостью вернулся бы к новому проекту, связанному с Украиной.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
