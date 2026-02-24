Гэндальф за Украину! Иэн Маккеллен довел до слез стихотворением украинского ветерана

Британский актер Иэн Маккеллен к годовщине полномасштабного вторжения РФ прочитал стихотворение украинского ветерана Артура Дроня "Перше до коринтян". Его эмоциональное исполнение стало мощным жестом поддержки Украины и тронуло тысячи зрителей в соцсетях.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Ukraine WOW.

Иэн Маккеллен поддержал Украину

Актер, известный в мире как Гэндальф из "Властелина колец" и Магнето из "Людей Икс", зачитал строки, переведенные на английский язык, которые стали символом любви и стойкости украинских военных.

"Перше до коринтян"

Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається,

любов боїться тваринним страхом,

але продовжує йти,

любов могла б здатися, залишити все,

але продовжує йти.

А інколи в любові прострелені ноги,

або в ногах у любові осколки,

і ноги її стискають турнікети,

або ніг у любові більше немає.

Тоді любов несуть її друзі.

Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!

Любов розрізняє на слух

виходи градів, прильоти мін і рух танків.

Очі любові болять,

коли довго дивиться в тепловізор.

Прокидається любов уночі,

коли миші в бліндажі заповзають

під її бушлат.

Інколи любов

довго блює у посадці після важкого бою.

А інколи

любов закриває очі друзям своїм.

І загортає їх в спальники

і виносить.

Ніколи любов не перестає!

Хоч пророцтва й існують, та припиняться,

хоч мови існують, замовкнуть,

хоч існує знання, та скасується.

Бо інколи закінчується обстріл,

і любові закривають очі,

і друзі загортають її в спальники,

і виносять.

І тоді вона

переходить живим.

Чтение стихотворения прозвучало особенно эмоционально - глубокий голос актера придал тексту еще большей силы. Украинцы в комментариях поблагодарили сэра Маккеллена за поддержку и солидарность в важную для страны дату.

"До слез, до боли в сердце", - пишут в сети.

Кто такой Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен - один из самых известных британских актеров театра и кино, двукратный номинант на премию "Оскар" и многолетний лауреат престижных театральных наград. В 1991 году он получил рыцарское звание от королевы Великобритании за вклад в искусство.

Мировую известность актеру принесли роли мудрого волшебника Гэндальфа в трилогии "Властелин колец" и могущественного мутанта Магнето во франшизе "Люди Икс". Его персонажи стали культовыми, а сам Маккеллен - символом силы, достоинства и принципиальной позиции.

Магнето (кадр из "Людей Икс")

Кто такой Гэндальф из "Властелина колец"

Гэндальф - один из центральных персонажей легендарной истории "Властелин колец". Это мудрый маг и наставник, который ведет героев в борьбе со злом и вдохновляет их не сдаваться даже в самые темные времена.

Образ Гэндальфа стал символом света, надежды и стойкости. Именно поэтому для многих украинцев участие Маккеллена в чтении стихотворения ветерана прозвучало особенно трогательно - будто сам легендарный волшебник выразил слова поддержки Украине.

Гэндальф (кадр из фильма "Властелин колец")