Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Я був шокований". Французький актор Жан Рено видав роман про викрадених українських дітей

15:10 28.04.2026 Вт
2 хв
Легендарний актор перетворив цю тему на шпигунський трилер
aimg Іванна Пашкевич
"Я був шокований". Французький актор Жан Рено видав роман про викрадених українських дітей

Відомий французький актор і письменник Жан Рено випустив свій другий роман під назвою "Втеча" (L’Évasion), у якому порушив тему депортації українських підлітків до російських таборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку французького видавництва XO Éditions.

Як розповів Рено в інтерв’ю Télé 7, його глибоко вразили повідомлення про масове вивезення дітей з України.

"Це просто поточні події. Коли я почув про цю історію (19 546 викрадених українських дітей було ідентифіковано у 2024 році кількома неурядовими організаціями, що працюють над цим питанням), я був надзвичайно шокований. Я вважав божевіллям, що цих дітей викрадають для промивання мізків. Я не роблю політичної заяви; я хотів перетворити це на роман", - зазначив він.

До слова, головною героїнею книги стала Емма - колишня масажистка, яка стає агенткою французьких спецслужб.

За сюжетом вона вирушає під прикриттям до сибірського табору, щоб знайти сліди депортованих підлітків і задокументувати це.

"Вирушаючи на найнебезпечнішу місію у своїй молодій кар'єрі, Емма приховує особистість "під прикриттям", щоб зблизитися з російським агентом. Мета: простежити життя тисяч молодих людей, депортованих до пекла нових ГУЛАГів", - йдеться в описі.

Це вже другий роман Рено про цю героїню. Його попередня книга розійшлася у Франції накладом понад 40 тисяч примірників.

Варто зазначити, що Жан Рено не вперше публічно говорить про Україну з теплотою.

Ще у 2018 році, під час зйомок фільму "Останній крок" у Карпатах і Києві, актор зізнавався, що був вражений українською природою та гостинністю людей.

Тоді він казав, що "із задоволенням працював тут" і з радістю повернувся б до нового проєкту, пов’язаного з Україною.

Гендальф за Україну! Ієн Мак-Келлен довів до сліз віршем українського ветерана

"Туапсе, у вас пропущений!": все про потрійний удар України по ключовому НПЗ Росії
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО