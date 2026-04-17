Новая звезда Эредивизи: "Утрехт" пошел на радикальный шаг, чтобы удержать украинского бомбардира

Нидерландский "Утрехт" официально объявил о пролонгации аренды украинского нападающего Артема Степанова. Новая договоренность представителя Эредивизи с леверкузенским "Байером" также имеет стратегически важный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт нидерландского клуба .

Детали нового соглашения

Предыдущий срок аренды был рассчитан до лета 2026 года, однако стремительный прогресс 18-летнего украинца заставил боссов "Утрехта" действовать на опережение. Руководство клуба акцентировало на важности включения в обновленный контракт опции выкупа. Это позволит нидерландцам оформить трансфер на постоянной основе и не зависеть от планов "Байера" на игрока.

Сейчас Степанов рассматривается тренерским штабом Рона Янса как ключевой элемент атаки в долгосрочной перспективе.

Степанов в Эредивизие

Присоединившись к "Утрехту" в январе 2026-го, 1,92-метровый нападающий мгновенно адаптировался к элитному дивизиону Нидерландов.

В 11-ти поединках во всех турнирах он забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу. Украинец стал самым молодым игроком Эредивизи за последние 12 лет, которому удалось отличиться голами в трех матчах подряд.

Степанов в матче чемпионата Нидерландов (фото: fcutrecht.nl)

Что говорит Артем

Сам игрок отмечает, что в Утрехте чувствует себя "как дома", а свою результативность объясняет слаженной работой коллектива.

"Мне здесь очень нравится. Я рад, что начал забивать больше, хотя этими голами в значительной степени обязан команде. Мы сделаем все, чтобы хорошо завершить сезон и через плей-офф попасть в европейские турниры", - отметил украинец.

На данный момент "Утрехт" ведет активную борьбу за зону еврокубков, занимая 7-ю строчку в турнирной таблице.

Кто такой Артем Степанов

Родился в Луцке 10 августа 2007 года. Занимался в академии донецкого "Шахтера". 1 августа 2022 года присоединился к "Байеру", где стал играть за команду U-17. В январе 2024-го заключил соглашение с "фармацевтами", срок действия которого рассчитан до 30 июня 2027 года.

За "Байер" U-17 всего провел 47 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 6 результативных передач. В команде 19-летних - забил 21 гол в 24-х поединках. Кроме того, провел за "фармацевтов" 4 игры в Юношеской лиге УЕФА, отметившись голом и двумя пасами.

Весной 2024-го тогдашний тренер команды Хаби Алонсо стал привлекать юного украинца к тренировкам с основным составом. Летом по настоянию испанского наставника Степанова официально включили в расширенный состав взрослого "Байера".

А в ноябре тренер дал ему шанс в Лиге чемпионов. Дебютировав за "Байер" в игре против австрийского "Зальцбурга" в основном раунде, Степанов стал самым молодым украинским футболистом в самом престижном турнире. На момент дебюта ему было 17 лет, 3 месяца и 16 дней. Всего в ЛЧ был задействован в двух поединках: всего провел на поле 18 минут.

В июле 2025-го на правах аренды перешел в "Нюрнберг" из второй Бундеслиги. А с января 2026-го также на арендных правах выступает в Нидерландах за "Утрехт".

Добавим, что 10 мая 2023 года форвард дебютировал за сборную Украины U-16. Также играл за "сине-желтые" команды 17 и 19-летних. Сейчас является игроком молодежной сборной.