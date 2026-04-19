Ляп года в УПЛ: видео курьезного автогола в матче "Кривбасс" - "Рух", который стоит изучить покадрово
Неординарный поединок произошел 19 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги в Кривом Роге. Местный "Кривбасс" переиграл львовский "Рух" благодаря двум автоголам соперников.
УПЛ, 24-й тур
"Кривбасс" - "Рух" - 3:0
Голы: Товарницкий, 15 (автогол), Ясинский, 45+4 (автогол), Юрчец, 67
Удаление: Алмазбеков ("Рух"), 74 (вторая желтая)
Бенефис автоголов и вратарская драма
Начало встречи оказалось шокирующим для львовян. Уже на 15-й минуте произошел эпизод, который мгновенно стал кандидатом на статус "ляпа года".
После обычного вбрасывания из аута защитник "Руха" Алексей Товарницкий отдал мягкую передачу назад на своего голкипера. 18-летний дебютант сезона Егор Клименко не смог укротить мяч, позволив ему пройти под ногой прямо в сетку ворот.
Не успели гости прийти в себя, как под занавес первого тайма произошел второй несчастный случай. После острого прострела Глейкера Мендозы защитник "Руха" Владимир Ясинский, пытаясь перехватить мяч, срезал его в собственные ворота - 2:0 еще до перерыва.
Разгром и приговор от Юрчеца
Во втором тайме преимущество команды Патрика ван Леувена стало тотальным. На 67-й минуте Ян Юрчец филигранным ударом со штрафного перебросил стенку, попав в ближний угол. Юный Клименко не успел среагировать на выстрел, и счет стал разгромным.
Ситуация для львовян стала безнадежной после удаления Бекназа Алмазбекова. Защитник получил вторую желтую карточку за грубый фол, оставив свою команду доигрывать в меньшинстве.
Турнирное положение
Благодаря этой победе "Кривбасс" с 40 очками закрепился на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ. "Рух" с 20 очками продолжает находиться в опасной зоне, оставаясь на 14-м месте.
