Страшная ночь в еврокубках: что на самом деле произошло с лидером "Шахтера" после падения без сознания

Полузащитник "Шахтера" Изаке Силва потерял сознание во время четвертьфинала Лиги конференций против АЗ. Несмотря на тяжелый удар головой и подозрительные симптомы, бразилец сначала продолжил игру, что вызвало шквал критики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на транляцию матча на MEGOGO .

Драматическое столкновение и вынужденная ротация

Старт первого поединка 1/4 финала еврокубка против алкмарского АЗ едва не завершился трагедией для дончан.

В игровом моменте хавбек "оранжево-черных" Изаке Силва получил мощный удар, после которого упал на газон без признаков сознания.

Медицинскому персоналу удалось привести футболиста в чувство непосредственно на поле.

Несмотря на серьезность инцидента, Силва вернулся в игру, однако уже через несколько минут тренерский штаб был вынужден провести замену - вместо бразильца на поле появился Артем Бондаренко.

Вердикт врача: рискованное решение клуба

Известный спортивный медик Дмитрий Бабелюк жестко отреагировал на действия персонала "Шахтера".

По его словам, характер падения и "тоническая поза" игрока указывали на вероятное повреждение шейного отдела позвоночника и сотрясение мозга.

"В то время, когда в мире все шире внедряют протоколы сотрясения и снимают игроков с поля после удара мячом в голову, у нас игрока выпускают на поле после тонического приступа", - подчеркнул специалист, добавив, что выход Силвы обратно на газон противоречит международным медицинским стандартам безопасности.

Статистика и путь команд в еврокубках

Изаке Силва является одним из ключевых исполнителей в тактических построениях "горняков". Матч против АЗ стал для него 27-м в текущем сезоне.

В активе полузащитника 5 забитых мячей и 5 результативных передач во всех официальных турнирах.

