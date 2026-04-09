Миллионы за Бруниньо. "Шахтер" включился в борьбу за бразильского вингера: что известно

Донецкий "Шахтер" продолжает традиционный вектор усиления, нацелившись на одного из самых перспективных игроков Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайды журналиста ESPN Фелипе Силвы .

Миллионы евро и бонусы

По данным инсайдера, "горняки" подготовили официальный запрос по вингеру "Атлетико Паранаэнсе" Бруниньо, которого на родине уже успели окрестить новой жемчужиной тамошнего футбола.

Украинский клуб уже сформировал финансовое предложение, чтобы убедить руководство "Урагана" отпустить таланта. "Шахтер" готов выложить за 17-летнего игрока:

7 миллионов евро - гарантированная сумма платежа;

3 миллиона евро - дополнительные бонусы за достижения игрока.

По другим данным, сумма фиксированной части может достигать даже 8 миллионов евро. Однако бразильская сторона пока не спешит на одобрительный ответ: в "Атлетико" рассчитывают выручить за своего воспитанника значительно большую сумму, учитывая высокий спрос на юношу в Европе.

Что известно о Бруниньо

17-летний Бруно Брага (или Бруниньо) - классический бразильский вингер, способный закрыть оба фланга атаки. Несмотря на юный возраст, он уже успел продемонстрировать высокую результативность на уровне взрослых.

В составе первой команды "Атлетико Паранаэнсе" он провел семь матчей в чемпионате штата Парана, забив три гола. Кроме того, на его счету два забитых мяча в двух встречах за сборную Бразилии U-20.

Важный нюанс: даже если клубы договорятся о трансфере в ближайшее время, присоединиться к команде Арды Турана игрок сможет лишь во второй половине года. Согласно правилам, переход игрока за пределы Бразилии возможен лишь по достижении совершеннолетия, которое Бруниньо будет праздновать 16 августа.

Бразильский вектор "Шахтера"

Если переход состоится, Бруниньо может стать уже 13-м бразильцем в нынешнем составе донетчан.

Сейчас "горняки" ведут ожесточенную борьбу за чемпионство в УПЛ, удерживая вторую позицию, и параллельно готовятся к четвертьфинальным битвам в Лиге конференций против нидерландского АЗ.