Все топ-лиги покорены: кто из украинцев выигрывал чемпионаты "большой пятерки" и где в списке Забарный

Английская Премьер-лига

Самая успешная топ-лига для украинцев по количеству титулов.

Олег Лужный ("Арсенал", 2001/02). Первопроходец в АПЛ. Бывший капитан "Динамо" провел в чемпионском сезоне 18 матчей. Арсен Венгер называл его суперпрофессионалом, а стабильность Лужного помогла "канонирам" опередить "Ливерпуль" на 7 очков.

Александр Зинченко ("Манчестер Сити", 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22). Абсолютный рекордсмен Украины по количеству трофеев в Англии. Четыре титула подряд под руководством Пепа Гвардиолы. Зинченко прошел путь от резервиста до важного игрока ротации, отыграв 57 матчей в "золотые" сезоны.

Итальянская Серия А

Итальянское "скудетто" покорилось двум легендам - воспитанникам киевского "Динамо".

Алексей Михайличенко ("Сампдория", 1990/91). Хотя титул был добыт за несколько месяцев до провозглашения независимости Украины, Михайличенко является полноправным отечественным чемпионом. Он сыграл 23 матча (3 гола), став важной частью легендарной команды Вуядина Бошкова, которая получила единственное чемпионство в истории клуба.

Андрей Шевченко ("Милан", 2003/04). Триумф, который принес Шевченко "Золотой мяч". Андрей стал лучшим бомбардиром Серии А (24 гола), а его точный удар в ворота "Ромы" стал "золотым", официально оформив чемпионство для "россонери".

Испанская Ла Лига

Испанскую корону примерили представители обоих грандов - "Барселоны" и "Реала".

Дмитрий Чигринский ("Барселона", 2009/10). Единственный украинец в истории "блаугранас". Несмотря на сложную адаптацию и всего 14 матчей в сезоне, Дмитрий успел поработать с Гвардиолой и стать частью одной из сильнейших команд в истории футбола.

Андрей Лунин ("Реал", 2021/22, 2023/24). Имеет впечатляющую коллекцию наград, выигранную в составе "сливочных". В частности - два "золота" Ла Лиги. Если в 2022 году Андрей был глубоким резервистом, то титул 2024 года - его прямая заслуга. Отыграв 21 поединок, Лунин доказал, что является вратарем экстра-класса.

Немецкая Бундеслига

В Бундеслиге имеем три триумфа.

Виктор Скрипник ("Вердер", 2003/04). Для нынешнего тренера луганской "Зари" тот сезон стал финальным аккордом в карьере. Из-за травм Скрипник сыграл лишь 6 матчей, забив один гол.

Анатолий Тимощук ("Бавария", 2009/10, 2012/13). Полузащитник провел в составе немецкого гранда четыре сезона, и получил "золото" в первом и последнем из них. В кампании-2009/10 провел 21 матч. А в сезоне-2012/13 - 16 поединков, где отметился одним голом.

Французская Лига 1

Последний бастион, который упал в мае 2026-го.

Илья Забарный (ПСЖ, 2025/26). Перейдя в парижский гранд, Забарный мгновенно стал ключевым элементом обороны. В отличие от многих предшественников, Илья стал чемпионом в статусе железного игрока основы, будучи одним из лидеров лиги по количеству проведенных минут. Именно его уверенная игра позволила ПСЖ досрочно забрать титул.