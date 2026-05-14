Главная » Развлечения » Спорт

Забарный вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции: он стал первым украинцем, кому это удалось

00:14 14.05.2026 Чт
Столичный клуб триумфовал в Лиге 1 за тур до финиша
aimg Андрей Костенко
Илья Забраный - первый отечественный чемпион Франции (фото: Getty Images)
Столичный ПСЖ с украинцем Ильей Забарным в составе досрочно выиграл чемпионат Франции. Отечественный футболист вышел на решающий матч в старте и провел на поле все 90 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Лиги 1.

Как прошел "золотой" матч

В 33-м туре команда Луиса Энрике встречалась с главным конкурентом в споре за чемпионство - "Лансом". Столичной команде достаточно было не проиграть, чтобы обеспечить себе триумф.

Однако парижане минимальной задачей не ограничились. Они выиграли поединок со счетом 2:0, благодаря голам грузинского легионера Хвичи Кварацхелии и Ибрагима Мбае. Таким образом, за тур до финиша преимущество ПСЖ над конкурентом достигло шести пунктов.

Для парижан этот титул стал 14-м в истории, что является новым рекордом турнира. Второе место в топе занимает "Сент-Этьен" с десятью титулами.

Триумф Забарного

Украинский защитник подписал контракт с парижанами летом 2025 года. Срок действия соглашения - пять лет. Сумма составила 67 миллионов евро, включая бонусы. Это сделало Забарного самым дорогим украинским защитником в истории, а также одним из самых дорогих центрбеков в целом.

В первом сезоне во Франции украинец принял участие в 27-ми матчах, в которых забил 1 гол. Он в целом отыграл 2297 минут - это второй показатель в команде. Забарный стал первым отечественным игроком, одержавшим победу в чемпионате Франции.

"Золото" Лиги 1 сезона-2025/26 - второй чемпионский титул в карьере футболиста. Ранее он побеждал в чемпионате Украины в составе киевского "Динамо" в сезоне-2020/21.

Что известно о ПСЖ

ПСЖ или "Пари Сен-Жермен" (от названия столицы Франции и района Сен-Жермен) появился в 1970 году после объединения двух клубов - "Париж" и "Стад Сен-Жермен".

Уже в своем первом профессиональном сезоне ПСЖ вышел в Лигу 1, но в сезоне-1971/72 оказался в кризисе - из-за разногласий в руководстве клуб разделился на два: "Париж" и "Пари Сен-Жермен". Последний был отправлен в третий дивизион французского футбола.

Впрочем, ПСЖ быстро вернулся в элиту - уже в сезоне-1974/75 клуб снова играл в Лиге 1 и с тех пор ни разу ее не покидал.

Первый трофей ПСЖ получил в сезоне-1981/82 - Кубок Франции. В следующем году парижане повторили этот успех, к тому же впервые вошли в тройку призеров Лиги 1, став третьими, и дебютировали в еврокубках. А в 1986 году команда впервые стала чемпионом Франции.

Настоящим гегемоном французского футбола парижане стали, начиная с 2011 года, когда 70% акций клуба купил фонд Qatar Sports Investments. С тех пор ПСЖ получил 12 чемпионств из своих 14-ти. А также в 2025 году победил в Лиге чемпионов.

Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
