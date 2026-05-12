Цыганков спасает "Жирону" от катастрофы: украинец стал героем на 90-й минуте

00:05 12.05.2026 Вт
2 мин
Судьбоносная 90-я минута: Виктор прервал серию неудач каталонцев эффектным действием. Спасется ли команда от вылета?
Екатерина Урсатий
Виктор Цыганков (фото: Getty Images)
Вингер национальной сборной Украины Виктор Цыганков помог испанской "Жироне" избежать поражения в важном матче Ла Лиги против "Райо Вальекано". Украинец стал автором решающей голевой передачи на последних минутах.

Бенефис Цыганкова: как украинец терроризировал оборону финалиста Лиги конференций

Виктор Цыганков появился в стартовом составе каталонцев на фоне критической серии из трех поражений подряд. Несмотря на статус аутсайдера, "Жирона" дала бой "Райо Вальекано", который в этом сезоне сенсационно пробился в финал еврокубка.

На 37-й минуте Виктор накрутил защитников и мощно пробил издали - только невероятный сейв голкипера Батальи спас гостей.

В начале второго тайма украинец мог забивать сам после прострела с фланга, но мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

Драма на 90-й минуте: решающий пас Виктора

Развязка наступила в конце игры. На 86-й минуте "Райо" открыл счет благодаря точному удару Алемао под перекладину. Казалось, что "Жирона" обречена на очередное поражение.

Однако на 90-й минуте Цыганков взял ответственность на себя. Украинец идеально исполнил угловой, навесив точно на голову Кристиану Стуани - ветеран не промахнулся и установил окончательный счет 1:1.

Для Виктора этот ассист стал первым результативным действием за последние несколько недель. Последний раз он отмечался еще в конце апреля в игре против "Бетиса".

Турнирная таблица: "Жирона" на краю пропасти

Несмотря на добытое очко, ситуация для команды украинца остается напряженной. "Жирона" балансирует над зоной вылета, имея в активе 39 очков.

Текущее положение дел:

  • 17-е место: Позиция "Жироны" в Ла Лиге за три тура до конца.

  • +2 очка: Преимущество над "Алавесом", который находится в зоне вылета.

  • Статистика Цыганкова: 7 голов и 5 ассистов в 31 матче сезона - он второй лучший бомбардир команды.

Впереди каталонцев ждет сложнейший экзамен - матч против "Реал Сосьедада". Игра состоится в четверг, 14 мая, в 21:00 по киевскому времени. Сможет ли Цыганков снова стать джокером своей команды?

НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
