"Все вовремя". Яна из "Холостяка" объяснила, как относится к Цымбалюку после вылета из шоу
Учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко прокомментировала свой вылет из шоу "Холостяк" в 5 выпуске. Тарас Цымбалюк не дал девушке розу.
Что сказала уже экс-участница реалити, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Как Яна из Холостяка прокомментировала вылет из шоу
Она опубликовала серию фото со съемок выпуска в Карпатах и поделилась мыслями по поводу результата Церемонии роз.
"Наша история завершена. Это было незабываемо. Спасибо судьбе, что все происходит вовремя! Дальше мне было бы только труднее и сложнее!" - написала она.
В комментариях ее поддержала актриса Наталка Денисенко, которая оставила трогательные пожелания.
"Яночка, ты такая нежная, такая невероятная женщина, будь счастлива", - отметила она.
Что сказала Яна о Цымбалюке
В публикации она поделилась своим отношением к главному герою проекта. Учительница отметила, что у них разные пути, однако она желает Тарасу найти своего человека.
"Тарас невероятный, но у нас разные пути. Отпускаю с благодарностью и иду своей дорогой. Желаю ему в этом мире встретить своего человека", - написала она.
Результаты Церемонии роз 5 выпуска "Холостяка"
Напомним, новый выпуск проходил в Карпатах, где участницы жили в непростых для себя условиях. Тарас устроил романтику среди гор, активно общался с девушками, но в итоге шоу покинуло две девушки.
Кроме Яны, Цымбалюк распрощался с моделью Дианой Зотовой. Во время общения с ней он выяснил неприятную правду - она до сих пор испытывает чувства к бывшему.
