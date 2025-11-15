ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Все вовремя". Яна из "Холостяка" объяснила, как относится к Цымбалюку после вылета из шоу

Суббота 15 ноября 2025 15:46
UA EN RU
"Все вовремя". Яна из "Холостяка" объяснила, как относится к Цымбалюку после вылета из шоу Яна Андриенко и Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/yanaaandrienko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Учительница алгебры и геометрии Яна Андриенко прокомментировала свой вылет из шоу "Холостяк" в 5 выпуске. Тарас Цымбалюк не дал девушке розу.

Что сказала уже экс-участница реалити, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Как Яна из Холостяка прокомментировала вылет из шоу

Она опубликовала серию фото со съемок выпуска в Карпатах и поделилась мыслями по поводу результата Церемонии роз.

"Наша история завершена. Это было незабываемо. Спасибо судьбе, что все происходит вовремя! Дальше мне было бы только труднее и сложнее!" - написала она.

В комментариях ее поддержала актриса Наталка Денисенко, которая оставила трогательные пожелания.

"Яночка, ты такая нежная, такая невероятная женщина, будь счастлива", - отметила она.

Яна про вылет из Холостяка (фото: nstagram.com/yanaaandrienko)

Что сказала Яна о Цымбалюке

В публикации она поделилась своим отношением к главному герою проекта. Учительница отметила, что у них разные пути, однако она желает Тарасу найти своего человека.

"Тарас невероятный, но у нас разные пути. Отпускаю с благодарностью и иду своей дорогой. Желаю ему в этом мире встретить своего человека", - написала она.

Результаты Церемонии роз 5 выпуска "Холостяка"

Напомним, новый выпуск проходил в Карпатах, где участницы жили в непростых для себя условиях. Тарас устроил романтику среди гор, активно общался с девушками, но в итоге шоу покинуло две девушки.

Кроме Яны, Цымбалюк распрощался с моделью Дианой Зотовой. Во время общения с ней он выяснил неприятную правду - она до сих пор испытывает чувства к бывшему.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт