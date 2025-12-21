ua en ru
"32 года спустя". Принц Уильям воссоздал свое рождественское фото с принцессой Дианой

Воскресенье 21 декабря 2025 08:23
"32 года спустя". Принц Уильям воссоздал свое рождественское фото с принцессой Дианой Принц Уильям (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Принц Уильям провел трогательную параллель между поколениями, опубликовав редкое детское фото с принцессой Дианой и кадр со своим сыном, принцем Джорджем.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram принца и принцессы Уэльских.

Принц Уильям показал архивное фото с принцессой Дианой

Недавно вместе с сыном Джорджем будущий король Великобритании присоединился к подготовке рождественского обеда для благотворительной организации The Passage - центра помощи бездомным и людям без стабильного жилья.

Когда-то в эту организацию в детстве Уильяма приводила мама, принцесса Диана. По этому случаю он поделился архивным фото, на котором позирует рядом с ней во время благотворительного мероприятия, и кадром уже со своим наследником.

"Рождество в The Passage 32 года спустя, - прокомментировал он.

Принц Уильям также показал, как они с сыном продолжили традицию подписей в специальной книге. 12-летний Джордж расписался под именами отца и бабушки.


Впервые Уильям посетил организацию в 11 лет - примерно в том же возрасте, что и сейчас его сын.

"Моя мама, как всегда, делала все, чтобы все чувствовали себя расслабленно, смеялись и шутили", - рассказывал он ранее.


Напомним, недавно Кейт и Уильям порадовали публику семейным снимком в честь Рождества. А незадолго до этого праздничную открытку представили король Чарльз III и королева Камилла.

Не прошли мимо традиции Гарри и Меган, которые тоже присоединились к поздравлениям с праздником редким фото с двумя детьми. Впервые за долгое время публика смогла увидеть, какие подросли их сын Арчи и дочь Лилибет.

