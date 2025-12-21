"32 года спустя". Принц Уильям воссоздал свое рождественское фото с принцессой Дианой
Принц Уильям провел трогательную параллель между поколениями, опубликовав редкое детское фото с принцессой Дианой и кадр со своим сыном, принцем Джорджем.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram принца и принцессы Уэльских.
Принц Уильям показал архивное фото с принцессой Дианой
Недавно вместе с сыном Джорджем будущий король Великобритании присоединился к подготовке рождественского обеда для благотворительной организации The Passage - центра помощи бездомным и людям без стабильного жилья.
Когда-то в эту организацию в детстве Уильяма приводила мама, принцесса Диана. По этому случаю он поделился архивным фото, на котором позирует рядом с ней во время благотворительного мероприятия, и кадром уже со своим наследником.
"Рождество в The Passage 32 года спустя, - прокомментировал он.
Принц Уильям также показал, как они с сыном продолжили традицию подписей в специальной книге. 12-летний Джордж расписался под именами отца и бабушки.
Впервые Уильям посетил организацию в 11 лет - примерно в том же возрасте, что и сейчас его сын.
"Моя мама, как всегда, делала все, чтобы все чувствовали себя расслабленно, смеялись и шутили", - рассказывал он ранее.
Напомним, недавно Кейт и Уильям порадовали публику семейным снимком в честь Рождества. А незадолго до этого праздничную открытку представили король Чарльз III и королева Камилла.
Не прошли мимо традиции Гарри и Меган, которые тоже присоединились к поздравлениям с праздником редким фото с двумя детьми. Впервые за долгое время публика смогла увидеть, какие подросли их сын Арчи и дочь Лилибет.
