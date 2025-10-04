Принц Уильям планирует масштабные изменения в британской монархии

Наследник британского престола принц Уильям в интервью заявил о намерении внести изменения в работу монархии, одновременно подчеркнув важность сохранения традиций. Он отметил, что изменения будут умеренными, но необходимыми для современного общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания The Guardian .

Принц Уэльский отметил: "Меня увлекает именно идея возможности некоторых изменений. Не слишком радикальные изменения, но изменения, которые, по моему мнению, необходимы".

Он подчеркнул, что хочет обновить подходы, сохраняя при этом исторические традиции, которые играют большую роль в жизни королевской семьи.

Традиции и современность

Наследник престола отметил, что иногда традиции нужно пересматривать: "Ты смотришь на традиции и спрашиваешь себя: "Соответствует ли это сегодняшним целям? Или это правильный подход?". Цель — сохранять ценности, но адаптировать их к современным реалиям.

Семья и личные ценности

Принц подчеркнул, что хочет создать мир, в котором его старший сын, принц Джордж, будет гордиться тем, что делает семья. Он добавил, что дети не пользуются мобильными телефонами, чтобы избежать давления со стороны СМИ, с которым сталкивались он и его брат Гарри.

Личный подход к обязанностям

На вопрос о подготовке к короне Уильям ответил: "Это не то, о чем я думаю, просыпаясь утром… Если я не буду верен себе, своим убеждениям и ценностям, то все остальное потеряет смысл". Он подчеркнул, что важно руководить обязанностями, а не подчиняться им.