ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Влияние Уильяма и Кейт возрастет в 2026 году: что изменится для будущих короля и королевы

Вторник 30 декабря 2025 16:10
UA EN RU
Влияние Уильяма и Кейт возрастет в 2026 году: что изменится для будущих короля и королевы Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Принц Уильям и Кейт Миддлтон получат новые влиятельные роли в британской монархии. В 2026 году они смогут вручать королевские ордера.

Подробнее о новых обязанностях будущих короля и королевы Великобритании рассказывает РБК-Украина со ссылкой на E! News.

Новые роли принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2026 году

С весны 2026 года принц и принцесса Уэльские официально будут предоставлять престижные королевские ордера (Royal Warrants) компаниям и частным лицам, которые поставляют их семье определенный продукт или услугу.

Специальные титулы пара получила еще раньше в этом году по решению короля Чарльза III. Теперь будущий король и королева Великобритании постепенно расширяют свои круг обязанностей и влияние в рамках подготовки к будущим ролям во главе монархии.

Они смогут публично признавать и поддерживать бренды, которыми пользуется королевская семья. Королевский ордер может быть предоставлен компании или лицу, которое поставляло товары или оказывало услуги Королевскому двору на регулярной и постоянной основе по меньшей мере в течение пяти из последних семи лет.

Влияние Уильяма и Кейт возрастет в 2026 году: что изменится для будущих короля и королевыКейт и Уильям будут предоставлять королевские ордера (фото: Getty Images)

Какая выгода для брендов

Получение этого ордера означает, что продукт или услуга соответствуют стандартам качества королевской семьи, надежности и репутации. Они признаются "избранными".

Для бизнеса это не только престиж, но и мощный имиджевый инструмент. Так, в коммуникации с клиентами можно будет использовать королевскую символику.

После восшествия на трон в 2022 году король Чарльз III вместе с королевой Камиллой уже активно пользуются этими полномочиями. Они предоставили королевские ордера бренду имбирного эля Schweppes, косметической компании Heaven Health and Beauty, а также почти 600 другим поставщикам.

Влияние Уильяма и Кейт возрастет в 2026 году: что изменится для будущих короля и королевыКороль Чарльз III и королева Камилла (фото: Getty Images)

Напомним, первым в очереди на престол является принц Уильям, а уже за ним следуют принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи. Далее - Принц Гарри и его дети.

Ранее мы писали, как принц Уильям планирует реформировать монархию.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем