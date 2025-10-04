ua en ru
Вратарь "Руха" перешел в испанский "Леганес": экс-звезда сборной Украины поспособствовал трансферу

Суббота 04 октября 2025 11:50
UA EN RU
Вратарь "Руха" перешел в испанский "Леганес": экс-звезда сборной Украины поспособствовал трансферу Фото: Роман Зозуля и Артем Саяпин (Facebook Романа Зозули)
Автор: Андрей Костенко

16-летний голкипер львовского "Руха" Артем Саяпин стал игроком испанского "Леганеса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт испанского клуба.

Что известно о трансфере

Юный вратарь будет выступать за "Леганес" U-19. В новом клубе он выбрал себе 13-й номер.

Переход организовала Talented Birds Agency, которую основали экс-игроки сборной Украины Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

"Леганес" в прошлом сезоне выступал в Ла Лиге, но по итогам чемпионата вылетел в Сегунду, где после 7-ми стартовых туров идет на 17-м месте (из 22-х участников). В сезоне-2018/19 за команду на правах аренды от мадридского "Реала" выступал другой отечественный голкипер - Андрей Лунин.

Кто такой Артем Саяпин

Родился 23 января 2009 года во Львове. Начал карьеру в ДЮФК "Галичина". Первый тренер - Игорь Тарасяк. В академию "Руха" попал в 2021 году.

Имеет в своем активе 8 матчей за команду "Рух" U-16.

Ранее мы рассказали об удачном дебюте юного украинского вратаря в мадридском "Реале".

Также читайте, кого ФИФА признала героем матча Украина - Парагвай на чемпионате мира U-20.

