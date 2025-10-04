Воротар "Руха" перейшов у іспанський "Леганес": ексзірка збірної України посприяв трансферу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт іспанського клубу .

Що відомо про трансфер

Юний воротар виступатиме за "Леганес" U-19. В новому клубі він обрав собі 13-й номер.

Перехід організувала Talented Birds Agency, яку заснували ексгравці збірної України Роман Зозуля та Євген Коноплянка.

"Леганес" у минулому сезоні виступав у Ла Лізі, але за підсумками чемпіонату вилетів у Сегунду, де після 7-ми стартових турів йде на 17-му місці (з 22-х учасників). У сезоні-2018/19 за команду на правах оренди від мадридського "Реала" виступав інший вітчизняний голкіпер – Андрій Лунін.

Хто такий Артем Саяпін

Народився 23 січня 2009 року у Львові. Розпочав кар'єру у ДЮФК "Галичина". Перший тренер – Ігор Тарасяк. В академію "Руха" потрапив у 2021 році.

Має у своєму активі 8 матчів за команду "Рух" U-16.