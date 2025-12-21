ua en ru
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 06:10
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности Фото: ГСЧС предупредили об опасности из-за тумана (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

По территории всей Украины сегодня, 21 декабря, будет наблюдаться туман. В связи с этим спасатели введут первый уровень (желтый) опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС

"21 декабря по территории всей страны будет наблюдаться туман. Видимость - 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - написали в пресс-службе.

Спасатели допустили в связи с погодой осложнения движения транспорта и призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

В то же время Гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Киевщине и в столице, в том числе.

"21 декабря - туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - написали в Гидрометцентре по Киевской области.

Как быть на дорогах во время тумана

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:

  • сбрасывать скорость;
  • включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, каким будет начало зимы в Украине. Относительно декабря, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла. Такая температура – ​​на 2 градуса выше нормы.

Между тем, месячное количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм.

