Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
По территории всей Украины сегодня, 21 декабря, будет наблюдаться туман. В связи с этим спасатели введут первый уровень (желтый) опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС
"21 декабря по территории всей страны будет наблюдаться туман. Видимость - 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - написали в пресс-службе.
Спасатели допустили в связи с погодой осложнения движения транспорта и призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.
В то же время Гидрометцентр опубликовал предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Киевщине и в столице, в том числе.
"21 декабря - туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - написали в Гидрометцентре по Киевской области.
Как быть на дорогах во время тумана
Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане:
- сбрасывать скорость;
- включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, каким будет начало зимы в Украине. Относительно декабря, средняя месячная температура предполагается от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла. Такая температура – на 2 градуса выше нормы.
Между тем, месячное количество осадков ожидается на уровне 34-78 мм.