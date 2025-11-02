ua en ru
Джошуа присоединится к команде Усика: его бывший наставник сейчас тренирует Уордли

Воскресенье 02 ноября 2025 17:25
Энтони Джошуа и Александр Усик
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа будет работать в лагере Александра Усика в испанской Валенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Посещение базы украинца

По информации профильного журнала, британец недавно посетил тренировочную базу украинского чемпиона, которой руководит Сергей Лапин.

Джошуа (28-4, 25 КО) сейчас рассматривает различные варианты для завершающей фазы своей карьеры.

Последний раз 36-летний боксер выходил в ринг более года назад - в сентябре 2024-го он потерпел поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа на "Уэмбли", потеряв шанс стать трехкратным чемпионом мира.

Из-за длительной паузы Джошуа выпал из рейтинга лучших супертяжеловесов, но его возвращение, похоже, уже близко.

По данным издания, он размышляет над тем, чтобы базироваться в лагере Усика на постоянной основе и работать с командой, которая помогла украинцу стать трехкратным абсолютным чемпионом мира.

В поисках идеального тренера

Джошуа отмечается непостоянством в работе с наставниками. Перед реваншем с Усиком в 2022 году он путешествовал по США, знакомясь с разными тренерами, среди которых были Ронни Шилдс и Эдди Рейносо. В конце концов он выбрал Роберта Гарсию, однако проиграл украинцу во второй раз.

Позже Джошуа работал с Дерриком Джеймсом, под руководством которого победил Джермейна Франклина и Роберта Хелениуса. Затем он перешел к Бену Дэвисону, с которым одержал убедительные победы над Отто Валлином и Фрэнсисом Нганну. Но в августе 2024 года под руководством того же Дэвисона проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Отметим, что сейчас Дэвисон является тренером Фабио Уордли, который, вероятно, станет следующим соперником Усика.

Последний бросок в карьере

Промоутер Эдди Хирн недавно заявил, что Джошуа "полностью вернулся к тренировкам". По его словам, олимпийский чемпион 2012 года готовится к "последнему большому этапу" в своей карьере, главные события которого состоятся в 2026 году.

По словам Хирна, Джошуа может провести "разогревающий" бой, прежде чем попытается организовать масштабное противостояние с Тайсоном Фьюри летом 2026-го. Шоу под условным названием "Бой Британии" планируют провести на "Уэмбли".

Ранее мы писали, что промоутер Красюк впервые рассказал о причинах прекращения сотрудничества с Усиком.

Также читайте, что сказал тренер Уордли о бое с Усиком за титул абсолюта.

