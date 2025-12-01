Соловий призналась, отдала ли долг Вакарчуку в почти 30 тысяч долларов: "Он будет удивлен"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки в проекте "ТУР зірками" на Люкс ФМ.

Ранее артист был продюсером Кристины, однако в 2023 году их творческий тандем завершился.

В то же время между ними остались финансовые обязательства - певец в свое время одолжил исполнительнице 27 тысяч долларов на развитие ее карьеры.

В интервью певица призналась, что долг она пока не погасила, однако заверила, что намерена обязательно его вернуть.

По словам певицы, она не знает, ждет ли Вакарчук этих денег сейчас, но уверена, что сможет его приятно удивить.

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

"Осталось столько же...Как об этом говорить...Я отдам! Я все отдам! Вряд ли он ожидает, но я думаю, он будет удивлен, когда я ему отдам эту сумму. К сожалению, я не знаю, какое у него состояние. Но неважно, простил он мне или нет этот долг - я настроена его отдать, потому что это справедливо так, как это было согласно договоренностям", - отметила Соловий.

Отдельно звезда подчеркнула, что испытывает большую благодарность к Святославу Вакарчуку не только за финансовую поддержку, но и за весь вклад в ее становление как артистки.

Соловий призналась, что до сих пор ищет способ особенно отблагодарить музыканта.

"Более того, для меня это сотрудничество - не о деньгах далеко. Это гораздо больше. Я буду благодарна ему до конца своих дней. Это правда. Это не пустые слова. Я не придумала пока, как его отблагодарить так, чтобы его это впечатлило. Но это обязательно произойдет, и он будет поражен", - сказала певица.