"Она для меня пример". Анжелика Рудницкая рассказала, за каким необычным занятием застала маму

Как Рудницкая занимается волонтерством

Анжелика Рудницкая признается, что волонтерство занимает значительную часть ее жизни и часто требует ресурсов, которых уже почти нет.

"Иногда я от усталости валюсь с ног. Ты просто не успеваешь, мотаешься, и у тебя нет сил. Здесь надо подпись поставить, здесь надо в кадре поработать, здесь надо еще что-то", - рассказывает она.

Несмотря на это ее поддерживают обычные украинцы: больше всего трогают пенсионерки, которые ежемесячно присылают небольшие пожертвования.

"Приходит 20 гривен от одной пенсионерки. Она пишет: "Маленький плюсик, что могу, я пенсионерка". И это меня до слез умиляет", - говорит Рудницкая.

Певица отмечает: небольшие донаты от людей с минимальной пенсией держат ее в работе больше любых слов поддержки. В то же время не понимает, как люди с большими деньгами не находят нескольких гривен на помощь.

Рудницкая добавляет, что прилагает и собственные средства к сборам.

"У меня есть волонтерская карта, и я с нее никогда не беру, но всегда пополняю. Когда не хватает до покупки дрона или, как недавно, на Starlink, докидываю свои. Слава Богу, могу это сделать", - говорит артистка.

"Маме 78 лет, и она ежедневно плетет сетки"

Говоря о своих источниках вдохновения, Рудницкая отдельно упомянула свою маму Евгению, которая возглавляет группу пенсионерок, плетущих маскировочные сетки.

"Маме 78 лет. Скоро будет два года, как она создала группу пенсионеров, которые плетут сетки. За это время они сплели 300 маскировочных сеток", - рассказывает певица.

Анжелика Рудницкая с мамой Евгенией плетут маскировочные сетки для военных (фото: instagram.com/anzhelikarudnytska)

Она вспомнила, как даже Новый год застала маму за работой.

"Я просыпаюсь 1 января, а мамы нет. Звоню, она говорит: "Сетки плету". Я говорю: "Мама, сегодня 1 января". А она: "А ты что, думаешь, что война закончилась?" Я руки в ноги и к маме, потому что понимаю, что больше никто не приедет", - делится воспоминаниями Анжелика.

По словам Рудницкой, именно пример мамы вдохновляет ее не опускать руки и продолжать работу для победы.

"Она для меня пример того, как человек стремится к победе. Не "ла-ла-ла" сегодня на украинском, завтра на русском, послезавтра на китайском. А человек хочет украинской победы, и Бог дает ей здоровье, чтобы она могла это делать и объединять вокруг себя классных людей", - отмечает Рудницкая.