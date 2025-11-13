ua en ru
"Уговаривала не петь на русском". Рудницкая поделилась неожиданным воспоминанием о Ярмаке

Четверг 13 ноября 2025 22:06
"Уговаривала не петь на русском". Рудницкая поделилась неожиданным воспоминанием о Ярмаке
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица и телеведущая Анжелика Рудницкая рассказала, какую музыку слушает сейчас и какие исполнители ее вдохновляют. Она внимательно следит за современными украинскими артистами. Среди таких - рэпер и военный Ярмак.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что сказала Рудницкая об украинских артистах

По словам телезвезды, ее основное внимание сегодня сосредоточено на создании нового альбома "Територія Різдва".

"Сейчас я слушаю Рождественский альбом "Території А". Особенно "Нова радість" слушаю 1500 раз, потому что там множество голосов. Вы можете подумать, что я хочу больше говорить о своем проекте, но я просто не успеваю слушать те премьеры, которые хотела бы услышать", - объясняет певица.

Впрочем, Рудницкая подчеркивает, что старается не отдаляться от современной сцены.

Артистка призналась, что за время полномасштабного вторжения ее глубоко впечатлили несколько современных украинских песен.

"Меня очень тронула песня "Жито", которую написал Владимир Трач. И еще одна - "З якого ти поверху неба?" Jerry Heil с Ярмаком. Она очень лирическая", - поделилась перечнем артистка.

&quot;Уговаривала не петь на русском&quot;. Рудницкая поделилась неожиданным воспоминанием о ЯрмакеОсновательница "Территории А" об украинской музыке (фото: РБК-Украина)

Рудницкая убеждала Ярмака петь на украинском

Она также поделилась, что знакома с рэпером лично и была рядом на его первой поездке на фронт.

"Его первая поездка на фронт была также в моей команде. И уже тогда я его уговаривала не петь на русском. Но надо было полномасштабное вторжение, чтобы он меня услышал", - вспомнила она.

Певица назвала Ярмака одним из тех, кому она доверяет.

"Он пел на русском, но его мысли всегда были патриотическими. Думаю, среда провоцировала его быть таким, как он пытался. Но он очень чистый, искренний, классный. Я очень люблю его", - сказала Рудницкая.

Она также отметила тренд на коллаборации и переосмысление украинских хитов прошлых десятилетий.

"Я очень люблю песни из 90-х, перепетые молодыми исполнителями. И коллаборации мне нравятся. Меловин с Ламой сделали классную коллаборацию. Влада Дарвин с Бурмакой "Розлюби", - рассказала она.

Артистка убеждена, что украинская культура должна звучать смело и широко.

