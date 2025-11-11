Владимир Шумко о хейтерах и "шакалячьих экспрессах": "Кто-то просто завидует"

Юморист и актер шоу "Женский квартал" Владимир Шумко рассказал, как относится к критике в сети, почему не боится скандалов и что для него значит настоящая импровизация.

По словам артиста, самое интересное в его работе - это момент непредсказуемости.

Импровизация, говорит он, всегда держит в напряжении и дает ощущение драйва.

"Импровизация - это риск на сто процентов. Именно это и драйвит. Ты не знаешь, что произойдет здесь и сейчас, и часто сам себя удивляешь", - поделился Шумко.

При этом артист признает, что не слишком часто читает комментарии под своими выступлениями. Однако, если там есть конструктив, он может обратить внимание.

Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

"Я очень редко отслеживаю комментарии. Если вижу что-то конструктивное - сообщение, в котором человек действительно хочет, чтобы что-то улучшилось, тогда могу обратить внимание", - отметил юморист.

Впрочем, большинство зрителей, по его мнению, комментируют с позиции эмоций, а не профессионального анализа.

Именно поэтому он старается не воспринимать негатив слишком близко к сердцу.

Шумко отметил, что критика - неотъемлемая часть публичной профессии. И, по его словам, бояться этого нет смысла.

"Это часть нашей профессии. Так чего бояться? Человек сидит себе на диване, ест что-то, ему скучно, вот и пишет в соцсетях всякое. А кто-то просто завидует", - пояснил артист.

Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

Он добавил, что путь к сцене у каждого комика - непростой и не имеет ничего общего с привилегиями.

"Думают, что мы потомки великих артистов, которым все досталось просто так. Но нет, каждый сам себя сделал. Я знаю многих коллег, кто к этому шел тяжело годами", - рассказал Шумко.

Не обошел комик и тему так называемой "культуры отмены", которая все чаще проявляется в соцсетях.

По его мнению, современная волна "отмен" часто напоминает охоту на ведьм.

"Я нормально отношусь к критике, но вот к этой волне "отмен" - скептически. Часто это выглядит как охота на ведьм", - отметил он.

Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

В то же время Владимир убежден, что каждый заслуживает шанс измениться.

"Человек мог измениться, переосмыслить, сделать выводы. Мы же не машины. Ошибаются все. И вообще, каждый случай надо рассматривать индивидуально", - подытожил актер "Женского квартала".