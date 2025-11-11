ua en ru
Володимир Шумко про хейтерів і "шакалячі експреси": "Хтось просто заздрить"

Вівторок 11 листопада 2025 11:35
Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)
Автор: Іванна Пашкевич

Гуморист і актор шоу "Жіночий квартал" Володимир Шумко розповів, як ставиться до критики в мережі, чому не боїться скандалів та що для нього означає справжня імпровізація.

Своїми думками резидент розважального проєкту "ЖАБАГАДЮКА" поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами артиста, найцікавіше в його роботі - це момент непередбачуваності.

Імпровізація, каже він, завжди тримає в напрузі та дає відчуття драйву.

"Імпровізація - це ризик на сто відсотків. Саме це і драйвить. Ти не знаєш, що відбудеться тут і зараз, і часто сам себе дивуєш", - поділився Шумко.

При цьому артист визнає, що не надто часто читає коментарі під своїми виступами. Проте, якщо там є конструктив, він може звернути увагу.

Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

"Я дуже рідко відстежую коментарі. Якщо бачу щось конструктивне - повідомлення, у якому людина справді хоче, щоб щось покращилось, тоді можу звернути увагу", - зазначив гуморист.

Втім, більшість глядачів, на його думку, коментують із позиції емоцій, а не професійного аналізу.

Саме тому він намагається не сприймати негатив занадто близько до серця.

Шумко наголосив, що критика - невід’ємна частина публічної професії. І, за його словами, боятися цього немає сенсу.

"Це частина нашої професії. Тож чого боятися? Людина сидить собі на дивані, їсть щось, їй нудно, от і пише в соцмережах всяке. А хтось просто заздрить", - пояснив артист.

Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

Він додав, що шлях до сцени у кожного коміка - непростий і не має нічого спільного з привілеями.

"Думають, що ми нащадки великих артистів, яким усе дісталося просто так. Але ні, кожен сам себе зробив. Я знаю багатьох колег, хто до цього йшов важко роками", - розповів Шумко.

Не оминув комік і тему так званої "культури скасування", яка дедалі частіше проявляється в соцмережах.

На його думку, сучасна хвиля "скасувань" часто нагадує полювання на відьом.

"Я нормально ставлюся до критики, але от до цієї хвилі "скасувань"- скептично. Часто це виглядає як полювання на відьом", - зазначив він.

Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

Водночас Володимир переконаний, що кожен заслуговує на шанс змінитися.

"Людина могла змінитися, переосмислити, зробити висновки. Ми ж не машини. Помиляються всі. І взагалі, кожен випадок треба розглядати індивідуально", - підсумував актор "Жіночого кварталу".

