Украла лыжи у немки: россиянку дисквалифицировали с Олимпиады-2026

"Нейтральную" российскую лыжницу Дарью Непряеву дисквалифицировали с масстарта на 50 км на Олимпийских играх-2026 из-за инцидента. Она украла лыжи одной из соперниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, которое появилось на официальном сайте Игр.

Во время смены лыж в ходе гонки спортсменка "по ошибке" взяла инвентарь немки Катарины Доцлер. В результате Доцлер была вынуждена искать другую пару, чтобы продолжить выступление.

По ее словам, запасные лыжи оказались медленнее, чем те, на которых она планировала бежать. Немецкая спортсменка финишировала девятой, уступив победительнице Эбби Андерссон 8 минутами и 48,2 секундами.

Главный тренер сборной Германии Питер Шликенридер в комментарии "Суспільне.Спорт" сообщил, что команда пыталась найти оперативное решение, чтобы спортсменка могла продолжить гонку. По его словам, сначала рассматривали возможность использования лыж Непряевой, однако это не позволили судьи.

Команде пришлось искать новую пару, которая не проходила предварительного тестирования, очищать ее и готовить непосредственно во время соревнования. О возможности замены лыж тренерский штаб получил сообщение менее чем за 100 метров до зоны смены снаряжения.

После финиша результат Непряевой аннулировали, а спортсменку официально дисквалифицировали. Шликенридер поддержал решение жюри, отметив, что санкции необходимы для соблюдения принципов честной конкуренции и предотвращения подобных инцидентов в будущем.