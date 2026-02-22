Вкрала лижі у німкені: росіянку дискваліфікували з Олімпіади-2026

“Нейтральну” російську лижницю Дар'ю Нєпряєвю дискваліфікували з масстарту на 50 км на Олімпійських іграх-2026 через інцидент. Вона вкрала лижі однієї зі суперниць.

Читайте також: Хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, яке з'явилося на офіційному сайті Ігор.

Під час зміни лиж у ході гонки спортсменка "помилково" взяла інвентар німкені Катаріни Доцлер. У результаті Доцлер була змушена шукати іншу пару, щоб продовжити виступ.

За її словами, запасні лижі виявилися повільнішими, ніж ті, на яких вона планувала бігти. Німецька спортсменка фінішувала дев’ятою, поступившись переможниці Еббі Андерссон 8 хвилинами та 48,2 секундами.

Головний тренер збірної Німеччини Пітер Шлікенрідер в коментарі "Суспільне.Спорт" повідомив, що команда намагалася знайти оперативне рішення, аби спортсменка могла продовжити гонку. За його словами, спочатку розглядали можливість використання лиж Нєпряєвої, однак це не дозволили судді.

Команді довелося шукати нову пару, яка не проходила попереднього тестування, очищати її та готувати безпосередньо під час змагання. Про можливість заміни лиж тренерський штаб отримав повідомлення менш ніж за 100 метрів до зони зміни спорядження.

Після фінішу результат Нєпряєвої анулювали, а спортсменку офіційно дискваліфікували. Шлікенрідер підтримав рішення журі, наголосивши, що санкції є необхідними для дотримання принципів чесної конкуренції та запобігання подібним інцидентам у майбутньому.