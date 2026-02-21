Олимпиада-2026: кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия

Определены атлеты, которые будут представлять Украину во время торжественного завершения зимних Игр в Милане. Почетную миссию выполнит дуэт фристайлистов, которые продемонстрировали стойкость в соревнованиях по лыжной акробатике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальном сайте Олимпиады-2026.

Избраны представители сборной Украины

На официальном уровне объявлены имена спортсменов, которые вынесут государственный символ на парад атлетов во время церемонии закрытия Олимпийских игр-2026.

В этом году Украину будут представлять мастера лыжной акробатики - Ангелина Брыкина и Дмитрий Котовский.

Отметим, что на старте соревнований в Милане флаг также несли двое атлетов: представитель скелетона Владислав Гераскевич и мастерица шорт-трека Елизавета Сидорко.

Такой формат представительства сохраняется и для финальной части Олимпиады.

Результаты выступлений знаменосцев в Милане

Оба фристайлиста участвовали в двух дисциплинах на протяжении текущих Игр.

Ангелина Брыкина остановилась в шаге от решающей стадии в личных соревнованиях, заняв 13-е итоговое место.

Дмитрий Котовский завершил индивидуальные выступления на 17-й позиции.

В командном турнире украинское трио в составе Брыкиной, Котовского и Александра Окипнюка претендовало на высокие места после первого прыжка Ангелины, однако из-за ошибок партнеров в следующих попытках сборная финишировала шестой.

В частности, тренерский штаб отказался от выполнения Котовским сложного прыжка "Ураган" в пользу более простой программы, которая, в конце концов, не принесла желаемого результата.

Где и когда смотреть церемонию закрытия

Официальное прощание с зимней Олимпиадой состоится в воскресенье, 22 февраля. Начало торжеств запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Эти Игры станут третьими в истории независимой Украины, которые национальная сборная завершает без завоеванных наград.

Историческая справка: кто нес флаг Украины раньше

Традиция доверять флаг представителям лыжной акробатики продолжается. Ранее эту миссию выполняли: