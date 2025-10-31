"Решила, что она вершитель судеб": Приходько прошлась по Мандзюк

Украинская певица Анастасия Приходько эмоционально высказалась о блогере Елене Мандзюк, которая призвала ее перейти на украинский язык.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительницы Натальи Влащенко.

Так, артистка считает, что из-за таких публичных призывов люди только ссорят общество между собой.

"Мне кажется, такие, как Мандзюк, ведут нашу страну к гражданской войне... это "Почему не на государственном?"... Каждый человек решил, что он вершитель судеб", - сказала певица.

По словам Приходько, она не видит смысла что-то кому-то доказывать, общаясь на украинском, и не позволит, чтобы ее "ломали" или заставляли делать то, чего она не хочет.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Русский язык защищает Конституция"

Анастасия подчеркнула, что русский язык в Украине защищен 10 статьей Конституции, а гражданство определяется не языком, а паспортом.

Она также добавила, что ее дети разговаривают на русском, и это не делает их менее украинцами.

"Гражданство определяет не язык, а паспорт", - подчеркнула она.

Певица убеждена, что разделение украинцев по языковому признаку является искусственно созданным, а сама тема - чрезмерно раздутой.

Напомним, в предыдущем интервью Приходько уже высказывала подобную позицию.

В то же время исполнительница утверждала, что те, кто поднимают языковой вопрос и призывают всех переходить на украинский, только сеют раздор среди людей.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"После 2014 года появилась когорта людей, которые начали навязывать украинский всем, что ухудшило ситуацию в Украине", - отмечала она.

Тогда Приходько также объяснила, почему решила дать интервью на русском.

"Почему я решила сегодня записать интервью на русском? Чтобы поддержать своих граждан, которые имеют украинский паспорт. Потому что сейчас много людей приедет из Курахово, Купянска, Покровска, а там половина не знает украинского. И что, мне отвернуться? Я не имею права, потому что сейчас война. Каждый должен протянуть друг другу руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, травить, заставлять что-то делать", - говорила тогда певица.

Несмотря на это, она подчеркивала, что каждый гражданин должен знать украинский, но какой язык выбрать для общения - это личное решение каждого.