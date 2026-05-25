"Он военнослужащий": Христина Соловий впервые рассказала о своем возлюбленном (видео)

Певица Христина Соловий высказалась о своем избраннике, который до сих пор остается "инкогнито" для ее фанов. Звезда заверила, что не просто так скрывает лицо любимого.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Кристина рассказала в новом выпуске программы "Ближче до зірок", которая уже вышла на YouTube-канале ТЕТ.

Что известно об избраннике Соловий

Так, артистка уже год живет в Киеве. В столице она вместе со своим избранником.

"Уже год, да как я там. Это такое наконец мое пространство. У меня там есть кот. У меня там есть любимый мужчина. Я там счастлива", - призналась певица.

Впрочем, говорить о своем избраннике Христина не хочет. Звезда старательно "прячет" любимого, ведь имеет четкие убеждения.

"Мне не хочется просто хвастаться своим счастьем сейчас. И даже сейчас, когда я говорю о своем муже и о своей любви с этими сияющими глазами, я понимаю, что это будут смотреть женщины, которые своих мужчин давно не видели. Или которые своих мужчин потеряли", - пояснила Соловий.

При этом артистка проговорила, что ее избранник - военный.

"Поэтому я считаю, что неуместно сейчас заявлять об этом. К тому же он военнослужащий также. И нечего говорить", - отметила Христина.

Также певица прокомментировала слухи о тайной свадьбе. Впрочем, четкого ответа она так и не дала.

"Я еще сама об этом не знаю. Вы обо всем узнаете. Я расскажу обязательно. Вы думаете, я не хочу рассказать? Просто на все свое время", - сказала звезда.

По словам Соловий, именно в этих отношениях она чувствует настоящее счастье. Раньше она была любимой, но сейчас еще и любит сама.

"Вот это женское счастье. Это об общих интересах, об уважении, об умении восхищаться друг другом, слушать, создавать что-то вместе, поддерживать друг друга, беречь этот наш маленький уютный мир, который становится больше", - резюмировала она.