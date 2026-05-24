Жена Усика растрогала реакцией на его победу над Верховеном: романтические фото

Екатерина Усик поделилась первыми совместными кадрами с мужем после его победы над Рико Верховеном . Она опубликовала романтические фото и растрогала обращением к чемпиону.

Как жена Усика поздравила его с победой

В ночь на 24 мая Александр вышел на ринг против нидерландского кикбоксера Рико Верховане. После 11 ожесточенных раундов украинец отправил соперника в нокдаун и тем самым отстоял свои чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Жена боексера присутствовала во время поединка и активно поддерживала мужа непосредственно из зала. После эффектной победы Александр обратился к любимой с ринга и признался ей в чувствах.

"Екатерина, я люблю тебя. Ты моя жизнь, ты мое сердце", - сказал он.

Сама Екатерина посвятила своему чемпиону сообщение в личном блоге. Она опубликовала несколько фото, на которых нежно обнимает любимого возле ринга сразу после его триумфа.

"Люблю тебя, мой чемпион", - написала она.



Усик тоже поделился похожим романтическим кадром и напомнил о своих чувствах.

"Моя любовь, моя душа, моя поддержка", - отметил он.



Кроме того, жена боксера поделилась видео после боя. На нем он наслаждается моментом победы под громкие крики с трибун, а затем посылает воздушные поцелуи в зал, где находится его возлюбленная.



К слову, Александр посвятил свою победу украинским защитникам. После боя он на весь мир заявил об обстреле Украины со стороны РФ. Их с Екатериной дочь приветствовала папу с триумфом из укрытия.

Что известно об отношениях Усика с женой

Александр и его жена вместе со школьных времен. Они прошли путь от дружбы до отношений. Переживали расставания, но в конце концов воссоединились и стали одной из самых крепких пар.

Влюбленные официально поженились в 2009 году в Симферополе. Они воспитывают четверых детей - 16-летнюю Елизавету, 13-летнего Кирилла, 11-летнего Михаила и 2-летнюю Марию.

Как известно, после начала полномасштабной войны сыновья вместе с бабушкой и дедушкой уехали в Испанию, где сейчас учатся и занимаются дзюдо.