ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Отрезала и ожила": Виктория Билан-Ращук сменила имидж на фоне скандального развода

20:09 24.05.2026 Вс
3 мин
Актриса получила немало комплиментов и, как заметно на видео, довольна изменениями
aimg Полина Кузенко
"Отрезала и ожила": Виктория Билан-Ращук сменила имидж на фоне скандального развода Виктория Билан-Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Актриса Виктория Билан-Ращук, которая в последние недели оказалась в центре громкого скандала из-за развода с актером и военным Владимиром Ращуком, неожиданно сменила имидж. Звезда обрезала длинные волосы и опубликовала эмоциональный стих о новом этапе в жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Больше интересного: Актер-воин Ращук высказался об измене жене во время беременности

Как изменилась Билан-Ращук

На новом видео Виктория показалась в машине и зафиксировала свое "до". Актриса носила длинные темные волосы. После этого Билан-Ращук оказалась в кресле парикмахера и "срезала лишнее". Судя по всему, изменения во внешности стали для нее символом внутренней перезагрузки после непростых событий в личной жизни.

Обо всем этом Виктория написала щемящее и очень эмоциональное стихотворение, которое получило название "Віджите".

"Сьогодні я обрізала волосся. Не просто пасма - спогади і втому. І сльози, що пролити довелося. У тому, іншому житті страшному", - говорится в стихотворении.

"Разом із пасмами пішли безсонні ночі, брехливі і розпачливі слова. Все, що мене зжирало мовчки. Відрізала… І ожила",, - написала Виктория.

&quot;Отрезала и ожила&quot;: Виктория Билан-Ращук сменила имидж на фоне скандального разводаСтихотворение Виктории Билан-Ращук (скриншот)

В комментариях под видео фаны поддержали Викторию. Они написали:

  • "Вау! Какая красивая прическа, какая легкость, как будто сбросили груз! С легкостью в новую счастливую жизнь! Вы красавица невероятная"
  • "Вы очень красивая, перемены к лучшему"
  • "Приятно, что Вы расправили свои крылья".

Что предшествовало скандалу

Напомним, недавно актер и военный Владимир Ращук подтвердил, что разошелся с женой после 11 лет брака. Их сыну Яреме на тот момент было всего несколько месяцев.

По словам Ращука, в его жизни "произошли определенные переоценки", а впоследствии он прямо заявил, что полюбил другую.

Після 11 років шлюбу: актор-воїн Ращук розстався з дружиною, яка нещодавно народила синаВладимир Ращук и его бывшая жена с сыном (фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)

После этого Билан-Ращук рассказала о сложной беременности, немало попыток ЭКО и измену мужа во время ожидания ребенка.

Актриса призналась, что узнала о другой женщине случайно, когда увидела переписку в телефоне мужа. Также она рассказывала, что во время беременности поведение Ращука резко изменилось, а сам он стал "чужим".

Ранее Виктория также говорила, что очень тяжело переживала многочисленные неудачные попытки ЭКО, однако продолжала бороться за шанс стать мамой во второй раз. Ее сын родился осенью 2025 года.

Еще больше интересного:

Виктория Билан-Ращук вспомнила, как муж обвинил ее в похищении сына

Актер-военный Ращук ошеломил похудением

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители