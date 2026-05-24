"Отрезала и ожила": Виктория Билан-Ращук сменила имидж на фоне скандального развода

Актриса Виктория Билан-Ращук, которая в последние недели оказалась в центре громкого скандала из-за развода с актером и военным Владимиром Ращуком, неожиданно сменила имидж. Звезда обрезала длинные волосы и опубликовала эмоциональный стих о новом этапе в жизни.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Как изменилась Билан-Ращук

На новом видео Виктория показалась в машине и зафиксировала свое "до". Актриса носила длинные темные волосы. После этого Билан-Ращук оказалась в кресле парикмахера и "срезала лишнее". Судя по всему, изменения во внешности стали для нее символом внутренней перезагрузки после непростых событий в личной жизни.

Обо всем этом Виктория написала щемящее и очень эмоциональное стихотворение, которое получило название "Віджите".

"Сьогодні я обрізала волосся. Не просто пасма - спогади і втому. І сльози, що пролити довелося. У тому, іншому житті страшному", - говорится в стихотворении.

"Разом із пасмами пішли безсонні ночі, брехливі і розпачливі слова. Все, що мене зжирало мовчки. Відрізала… І ожила",, - написала Виктория.

Стихотворение Виктории Билан-Ращук (скриншот)

В комментариях под видео фаны поддержали Викторию. Они написали:

"Вау! Какая красивая прическа, какая легкость, как будто сбросили груз! С легкостью в новую счастливую жизнь! Вы красавица невероятная"

"Вы очень красивая, перемены к лучшему"

"Приятно, что Вы расправили свои крылья".

Что предшествовало скандалу

Напомним, недавно актер и военный Владимир Ращук подтвердил, что разошелся с женой после 11 лет брака. Их сыну Яреме на тот момент было всего несколько месяцев.

По словам Ращука, в его жизни "произошли определенные переоценки", а впоследствии он прямо заявил, что полюбил другую.

Владимир Ращук и его бывшая жена с сыном (фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk)

После этого Билан-Ращук рассказала о сложной беременности, немало попыток ЭКО и измену мужа во время ожидания ребенка.

Актриса призналась, что узнала о другой женщине случайно, когда увидела переписку в телефоне мужа. Также она рассказывала, что во время беременности поведение Ращука резко изменилось, а сам он стал "чужим".

Ранее Виктория также говорила, что очень тяжело переживала многочисленные неудачные попытки ЭКО, однако продолжала бороться за шанс стать мамой во второй раз. Ее сын родился осенью 2025 года.