ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Він військовослужбовець": Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого (відео)

09:36 25.05.2026 Пн
2 хв
Співачка щаслива у нових стосунках і не приховує, що закохана
aimg Поліна Кузенко
"Він військовослужбовець": Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого (відео) Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Співачка Христина Соловій висловилася про свого обранця, який досі залишається "інкогніто" для її фанів. Зірка запевнила, що не просто так приховує обличчя коханого.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Христина розповіла у новому випуску програми "Ближче до зірок", яка вже вийшла на YouTube-каналі ТЕТ.

Більше цікавого: Соловій зізналася, чи віддала борг Вакарчуку

Що відомо про обранця Соловій

Так, артистка вже рік мешкає у Києві. У столиці вона разом зі своїм обранцем.

"Вже рік, та як я там. Це такий нарешті мій простір. В мене там є кіт. В мене там є коханий чоловік. Я там щаслива", - зізналася співачка.

Втім, говорити про свого обранця Христина не хоче. Зірка старанно "ховає" коханого, адже має чіткі переконання.

"Мені не хочеться просто хвалитися своїм щастям зараз. І навіть зараз, коли я говорю про свого чоловіка і про своє кохання з цими сяючими очима, я розумію, що це будуть дивитися жінки, які своїх чоловіків давно не бачили. Або які своїх чоловіків втратили", - пояснила Соловій.

&quot;Він військовослужбовець&quot;: Христина Соловій вперше розповіла про свого коханого (відео)Соловій та її коханий, якого вона не показує у соцмережах (скриншот)

При цьому артистка проговорила, що її обранець - військовий.

"Тому я вважаю, що недоречно зараз заявляти про це. До того ж він військовослужбовець також. І нема чого говорити", - зазначила Христина.

Також співачка прокоментувала чутки про таємне весілля. Втім, чіткої відповіді вона так і не дала.

"Я ще сама про це не знаю. Ви про все дізнаєтесь. Я розкажу обов'язково. Ви думаєте, я не хочу розказати? Просто на все свій час", - сказала зірка.

За словами Соловій, саме у цих стосунках вона відчуває справжнє щастя. Раніше вона була коханою, але зараз ще й кохає сама.

"Оце жіноче щастя. Це про спільні інтереси, про повагу, про вміння захоплюватися одне одним, слухати, створювати щось разом, підтримувати одне одного, берегти оцей наш маленький затишний світ, який стає більшим", - резюмувала вона.

Ще більше цікавого

Дружина Усика зворушила реакцією на його перемогу над Верховеном

Вікторія Білан-Ращук змінила імідж на тлі скандального розлучення

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Христина Соловій Зірки шоу-бізнесу
Новини
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
До Києва з першим візитом прибула лідерка опозиції Білорусі Тихановська
Аналітика
Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову