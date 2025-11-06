"Вызывают глубокое уважение". Джоли поделилась впечатлениями от поездки в Украину

Что сказала Джоли о визите в Украину

5 ноября знаменитость ошарашила визитом в Херсон. Как выяснилось позже, она также побывала в Николаеве. Звезда была поражена силой людей, которые продолжают строить жизнь в условиях опасности.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - отметила Джоли.

Она отметила, что во времена, когда правительства многих стран мира отворачиваются от защиты мирного населения, сила и поддержка украинцев вызывает уважение.

"После почти трех лет конфликта истощение ощутимо, но одновременно и решимость. Семьи стремятся к безопасности, миру и шансу отстроить свою жизнь", - заявила актриса.

Джоли о визите в Украину (фото: instagram.com/legacyofwarfoundation)

Актриса также обратила внимание, что украинцы - не единственные, кто переживает последствия затяжной войны. Она вспомнила о Судане, Газе и Конго.

"Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт похож: вынужденное переселение, потери и ежедневные усилия, чтобы сохранить достоинство. Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в жестокой борьбе оружия и технологий", - добавила она.

Анджелина поблагодарила многие местные организации, с которыми ей удалось встретиться, а также фонд Legacy of War Foundation за поддержку на протяжении всего визита.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину

Звезда внезапно приехала в Херсон с благотворительной миссией. Она побывала в местной больнице, где пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении. Особое внимание уделила общению с детьми.

Анджелина Джоли приехала в Украину (фото: t.me/mostks)

Актриса также получила символический подарок от начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Поездка Джоли не обошлась без приключений. Сеть взбудоражила история о якобы задержании "водителя" ее кортежа представителями ТЦК Николаевской области. Впоследствии инцидент с мужчиной, который сопровождал звезду, подтвердили. Там отметили, что все происходило в рамках закона.

Это не первый визит звезды в Украину. Она уже приезжала 30 апреля 2022 года во Львов, где пообщалась с беженцами, эвакуированными украинцами из Донецкой области, детьми и ранеными.